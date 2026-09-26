Când supermarketul este la nouă ore distanță. Cum trăiește o familie din Alaska înainte ca iarna să o izoleze complet de restul lumii

Familia de șase persoane locuiește în Eagle, Alaska, o comunitate cu mai puțin de 100 de locuitori, scrie People. În fiecare toamnă, înainte ca iarna să facă drumul către orașele mai mari impracticabil, familia pleacă spre Fairbanks pentru aprovizionarea care trebuie să ajungă luni întregi.

O singură călătorie pentru provizii de 4.000 de dolari

Fairbanks se află la aproximativ nouă ore de mers cu mașina. Drumul traversează zone izolate, iar iarna condițiile devin atât de dificile încât familia nu se mai poate baza pe transportul rutier. În septembrie, Olivia și soțul ei încarcă o remorcă de aproximativ 4,3 metri, un congelator mare, lăzi frigorifice și numeroase recipiente.

Bugetul pentru alimente ajunge la aproximativ 4.000 de dolari. Nu sunt bani cheltuiți pentru o aprovizionare obișnuită, ci pentru o mare parte din sezonul rece. Olivia ține evidența alimentelor într-un tabel Excel și stabilește cât poate consuma familia din anumite produse în fiecare lună. Sistemul a apărut după prima iarnă, când unele provizii s-au terminat mult mai repede decât anticipase. Carnea ocupă un loc important în depozite, iar familia cumpără cantități mari înainte ca accesul rutier să fie întrerupt.

Grădină, vânătoare și mâncare făcută în casă

Familia încearcă să reducă dependența de magazine și prin producția proprie. Olivia cultivă cartofi, salată verde, napi și varză. În timpul iernii folosește și un sistem hidroponic pentru a produce legume în interior. Vânătoarea este o altă parte a vieții de zi cu zi. Caribuul completează proviziile, iar familia pregătește acasă pâine, paste și sosuri. O parte dintre preparate sunt congelate în avans.

Există totuși o variantă de urgență. Un avion poștal ajunge în comunitate în zilele lucrătoare și poate aduce produse. Transportul aerian este însă calculat în funcție de greutate. Pentru alimente și alte produse voluminoase, costurile pot deveni foarte mari. De aceea, familia preferă să transporte singură cea mai mare parte a proviziilor înainte de închiderea drumului.

Pentru Olivia, izolarea rutieră nu înseamnă însă dispariția vieții sociale. În Eagle, comunitatea rămâne activă pe timpul iernii, cu școală, întâlniri între familii și activități comune. Familia s-a mutat în Alaska după ce soțul Oliviei a început să lucreze de la distanță în timpul pandemiei. Astăzi, cei doi cresc aici cei patru copii și documentează experiența pe rețelele sociale sub numele „Beyond the Mile Markers”.