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Explozia din centrul Atenei: bilanțul a ajuns la patru morți. Doi oameni sunt încă dispăruți

Bilanțul exploziei care a provocat vineri prăbușirea unei clădiri din centrul Atenei a ajuns la patru morți. Alte două persoane sunt în continuare căutate sub dărâmături, iar autoritățile elene investighează mai multe ipoteze privind cauza deflagrației.
Explozia din centrul Atenei: bilanțul a ajuns la patru morți. Doi oameni sunt încă dispăruți
Explozie în centrul vechi al Atenei/Foto: Socrates Baltagiannis/dpa 
Maria Miron
26 sept. 2026, 13:42, Știri externe
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Două noi trupuri au fost descoperite sâmbătă în timpul operațiunilor de căutare în ruinele clădirii de pe strada Lysikratous, în cartierul Plaka. Astfel, numărul persoanelor găsite moarte a ajuns la patru, iar două sunt în continuare dispărute, potrivit ERT News.

Cele două victime găsite cel mai recent ar fi doi dintre cei patru cetățeni americani care erau cazați într-un apartament închiriat în regim turistic la primul etaj. Identitatea lor nu a fost încă stabilită oficial.

În clădire se aflau patru cetățeni americani, doi bărbați și două femei, precum și un cuplu în vârstă, format dintr-o femeie grecoaică și soțul său britanic.

Căutările continuă sub dărâmături

Echipele de salvare continuă să îndepărteze dărâmăturile pentru a-i găsi pe cei doi dispăruți. După verificarea unei mari părți a ruinelor, a rămas o zonă de aproximativ 20 de metri pătrați în care molozul ajunge până la 2,5 metri înălțime.

Căutările se concentrează acum în această zonă, unde salvatorii cred că s-ar putea afla cele două persoane dispărute. Molozul este îndepărtat cu atenție, pentru a nu destabiliza și mai mult ceea ce a rămas din clădire.

Ipoteze privind cauza exploziei

Cauza exploziei nu a fost stabilită. Anchetatorii verifică, printre altele, dacă în apartamentul cuplului în vârstă exista o instalație de propan.

O altă ipoteză este o posibilă defecțiune la rețeaua de gaze naturale, fie în clădirea în care s-a produs explozia, fie într-un imobil învecinat. Ambele variante sunt în curs de investigare.

Ancheta ia în calcul și mărturiile unor locuitori care susțin că au simțit miros de gaz în zonă înaintea exploziei. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit despre ce tip de gaz era vorba și nici dacă acesta ar putea avea legătură cu deflagrația.

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