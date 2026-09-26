Biografa lui Friedrich Merz dezvăluie latura nevăzută a cancelarului: „Nu am văzut niciun alt cancelar plângând atât de des”

Într-un interviu acordat postului elvețian SRF și preluat de BILD, Lau a vorbit despre contrastul dintre modul în care Merz este perceput de alegători și comportamentul pe care spune că l-a observat în anumite situații. Jurnalista de la „Die Zeit”, care a publicat în 2025 biografia „Merz. Auf der Suche nach der verlorenen Mitte”, susține că actualul cancelar german nu evită să-și arate emoțiile.

„Nu am văzut niciun alt cancelar plângând atât de des”

Mariam Lau afirmă că Friedrich Merz poate deveni foarte emoționat îndeosebi în situațiile în care sunt implicați copii.

„Nu am văzut niciun alt cancelar plângând atât de des”, a declarat biografa sa pentru SRF.

Lau a relatat un episod petrecut în timpul unei vizite la un liceu evreiesc din Berlin. Elevii i-ar fi spus cancelarului că, de teamă, se gândesc să renunțe la purtarea la vedere a Stelei lui David.

Potrivit jurnalistei, Merz a început atunci să plângă. „Mai ales când este vorba despre copii, poate fi copleșit de emoții”, a explicat Lau, adăugând că liderului german nu îi este rușine de astfel de reacții.

BILD amintește și alte momente în care Merz ar fi fost vizibil emoționat în public, între care un discurs din 2025 despre situația ucrainenilor în contextul războiului declanșat de Rusia și redeschiderea Sinagogii Reichenbach din München.

Empatia se vede când Merz nu se simte atacat

În opinia lui Mariam Lau, această latură a cancelarului devine mai vizibilă în împrejurări în care acesta nu simte că este atacat.

Jurnalista a dat drept exemplu o întâlnire cu organizația persoanelor gay și lesbiene din CDU, în fața căreia Merz și-a recunoscut greșelile provocate de afirmații anterioare.

„Știu că v-am rănit foarte mult prin remarcile mele. Și aceasta a fost o greșeală enormă”, ar fi spus Merz, potrivit relatării biografei. Lau consideră episodul un exemplu al capacității politicianului de a-și recunoaște greșelile și de a încerca o reconciliere.

De ce este perceput drept „arogant și condescendent”

Imaginea descrisă de biografă contrastează însă cu percepția pe care aceasta spune că mulți alegători o au despre cancelarul german.

„Este adesea perceput drept arogant și condescendent”, a afirmat Lau.

Pentru a explica problema de imagine a liderului CDU, jurnalista l-a comparat cu un director executiv care se întoarce la birou după două săptămâni de vacanță, vede cutiile de pizza și transmite angajaților că perioada de „Dolce Vita” s-a încheiat.

În opinia sa, mesajele care pot sugera că oamenii muncesc insuficient sunt prost primite de electorat, iar Merz întâmpină dificultăți în a crea sentimentul că este „unul de-al nostru”. Acestea reprezintă evaluările politice ale lui Lau, nu constatări independente privind atitudinea alegătorilor.

Biografa mai susține că Merz tinde să devină defensiv atunci când se simte atacat, ceea ce poate accentua diferența dintre latura sa personală și imaginea proiectată în spațiul public.

Interviul a fost acordat într-un moment dificil pentru CDU, după rezultate electorale recente care au amplificat dezbaterea din Germania privind conducerea partidului și poziția cancelarului.