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Explozie în inima turistică a Atenei, lângă Acropole. Echipele de salvare caută trei turiști și doi localnici

O explozie produsă vineri dimineață într-o clădire rezidențială din centrul istoric al Atenei a declanșat o amplă operațiune de căutare. Cinci persoane, printre care trei turiști, sunt date dispărute, iar imobilul a fost parțial distrus.
Explozie în inima turistică a Atenei, lângă Acropole. Echipele de salvare caută trei turiști și doi localnici
Sursa foto: captură video X/I,Christian
Oana Antipa
25 sept. 2026, 16:12, Știri externe
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Incidentul a avut loc în cartierul Plaka, una dintre cele mai cunoscute și frecventate zone turistice ale capitalei Greciei, situată în apropierea Acropolei, potrivit publicației Stern.

Potrivit informațiilor furnizate de pompieri și citate de presa germană, salvatorii încearcă să găsească două persoane în vârstă care locuiau la etajul superior al clădirii, precum și trei turiști care închiriaseră un apartament de vacanță aflat la un nivel inferior.

Echipele de intervenție folosesc inclusiv un câine special antrenat pentru căutarea persoanelor prinse sub dărâmături.

Autoritățile nu au stabilit deocamdată dacă toate cele cinci persoane dispărute se aflau efectiv în imobil în momentul producerii exploziei. O purtătoare de cuvânt a pompierilor a precizat că acest aspect este încă verificat.

MAE: Nu există, până acum, informații despre români afectați

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că Ambasada României la Atena s-a autosesizat după explozia și prăbușirea clădirii din centrul capitalei elene și a solicitat autorităților locale informații oficiale pentru a verifica dacă printre persoanele afectate se află și cetățeni români.

Până în prezent, autoritățile elene nu au informat misiunea diplomatică română despre existența unor români printre victime sau persoanele afectate, iar Ambasada nu a primit solicitări de asistență consulară în urma incidentului.

Primele indicii arată spre o scurgere de gaze

Conform concluziilor preliminare ale anchetei, explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaze. Deflagrația a fost suficient de puternică pentru a provoca prăbușirea parțială a clădirii cu două etaje.

Unda de șoc a afectat și mai multe imobile învecinate, ceea ce a determinat extinderea intervenției serviciilor de urgență în zonă.

Cel puțin trei persoane ar fi fost rănite ușor. Două femei care locuiau în clădirile din apropiere au fost transportate la spital, potrivit informațiilor difuzate de televiziunile locale. Un trecător a suferit, de asemenea, răni ușoare.

Incident într-una dintre cele mai vizitate zone ale Atenei

Plaka se află la poalele Acropolei și reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție pentru turiștii care ajung la Atena. Zona este cunoscută pentru străzile înguste, clădirile istorice, restaurantele și numeroasele spații de cazare destinate vizitatorilor străini.

Operațiunea de căutare a persoanelor dispărute continuă, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească amploarea pagubelor și circumstanțele exacte în care s-a produs explozia.

Până în acest moment, autoritățile elene nu au comunicat naționalitatea celor trei turiști dați dispăruți.

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