Baza de date cu ADN canin. O țară folosește o nouă metodă criminalistică pentru identificarea suspecților

Deși la locul unei infracțiuni sau pe persoane implicate în incidente pot fi găsite fire de păr, salivă și alte materiale biologice provenite de la câini, cercetătorii spun că acestea nu sunt investigate întotdeauna în profunzime.

Totuși, astfel de urme ar putea oferi indicii valoroase, de la identificarea unui câine implicat într-o infracțiune până la dovezi că proprietarul unui câine s-a aflat la locul faptei, potrivit The Guardian.

ADN-ul câinilor ar putea ajuta la rezolvarea unor cazuri umane

„S-ar putea să aveți un caz care implică oameni, de exemplu o răpire”, a declarat profesoara Denise Syndercombe Court, expertă în criminalistică la King’s College London, care coordonează proiectul.

„Mulți dintre noi avem câini. Trăim tot timpul alături de câini. Așadar, dacă puteți identifica material canin asociat unei infracțiuni de acest tip, acest lucru poate fi foarte important pentru a furniza informații care să ajute la rezolvarea unui caz uman în care nu există alte dovezi”.

Însă metoda încercată de Marea Britanie vine și cu provocări.

„Din punct de vedere criminalistic, nu avem foarte mult ADN”, a spus Syndercombe Court.

Cum poate fi identificat ADN-ul unui câine

O abordare este similară celei folosite în analiza criminalistică a ADN-ului uman: concentrarea asupra unor segmente foarte mici numite repetiții în tandem scurte (STR).

Tehnica presupune analizarea numărului de repetări ale acestor segmente mici în ADN, rezultând două numere pentru fiecare STR – unul moștenit de la fiecare părinte.

Syndercombe Court a explicat că setul de numere oferă un profil aproape unic, fie că este vorba despre un om, fie despre un câine. Mai mult, în cazul câinilor, anumite combinații de numere sunt mai frecvente la unele rase decât la altele.

Concentrându-se pe STR-uri, echipa a construit o bază de date care acoperă 80 de rase diferite – prima de acest tip din Marea Britanie. Pentru cele mai comune 10 rase, printre care labradorii, cocker spanielii și schnauzerii pitici, au fost prelevate probe de la cel puțin 50 de câini din fiecare rasă.

ADN-ul poate confirma sau exclude un câine suspect

Astfel, ADN-ul canin prelevat de la locul unei infracțiuni poate fi analizat. Rezultatele pot fi comparate fie cu ADN-ul unui anumit câine – ceea ce permite confirmarea sau excluderea acelui animal ca fiind asociat unei infracțiuni –, fie cu baza de date.

În al doilea caz, experții ar putea identifica rasa câinelui de la care provine proba.

Această posibilitate ar putea fi deosebit de utilă atunci când câinele despre care se crede că are legătură cu o infracțiune nu este cunoscut, când nu pot fi prelevate probe de la un câine suspect sau când proba nu corespunde ADN-ului câinelui aflat deja în atenția anchetatorilor.

Syndercombe Court a spus că echipa speră acum să extindă baza de date pentru a include rase precum pitbull terrier, American XL bully și tosa japonez, care sunt interzise în Marea Britanie.

O altă metodă folosește ADN-ul din mitocondrii

În timp ce analiza STR se concentrează pe ADN-ul din nucleul unei celule, echipa a creat și o bază de date folosind o altă metodă: secvențierea ADN-ului din mitocondrii – structurile minuscule care asigură energia necesară celulelor.

Deoarece fiecare celulă conține numeroase mitocondrii, această abordare poate fi utilă atunci când există foarte puțin material biologic disponibil. Metoda este însă mai limitată, deoarece acest ADN este transmis doar de la mamă la urmași.

ADN-ul canin a fost deja folosit în anchete

Analizarea ADN-ului câinilor a oferit deja indicii în cadrul unor anchete ale poliției. Într-un caz, metoda a ajutat la stabilirea modului în care un bărbat a suferit răni grave: dacă acestea fuseseră provocate de o altă persoană, așa cum susținea el, sau dacă se rănise după ce se împiedicase de propriii câini, care îl atacaseră pe acuzat.

Analiza criminalistică a susținut cea de-a doua variantă. Într-un alt caz, analiza ADN-ului a oferit indicii într-o anchetă privind atacarea unor oi.