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Al doilea aeroport ca mărime din Italia poartă acum oficial numele lui Silvio Berlusconi

Călătorii care sosesc pe aeroportul Milano-Malpensa vor fi acum întâmpinați pe un aeroport care poartă numele uneia dintre cele mai cunoscute și mai controversate figuri din politica italiană recentă.
Al doilea aeroport ca mărime din Italia poartă acum oficial numele lui Silvio Berlusconi
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
25 sept. 2026, 14:18, Știri externe
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O ceremonie care a avut loc vineri la Terminalul 1 a adoptat oficial numele „Aeroporto Internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi”, relatează Le Figaro.

Numele fusese aprobat încă din iulie 2024 de ENAC, autoritatea aeronautică civilă italiană, cu undă verde din partea Ministerului Infrastructurii și Transporturilor. Acesta aduce un omagiu fostului prim-ministru și fondator al Forza Italia, care a murit pe 12 iunie 2023, la vârsta de 86 de ani.

Printre cei așteptați să participe la ceremonie s-au numărat Matteo Salvini, ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Antonio Tajani, ministrul Afacerilor Externe și actualul lider al Forza Italia, președintele Senatului, Ignazio La Russa, și Paolo Berlusconi, fratele fostului șef al guvernului.

Consiliul local a contestat decizia

Alegerea numelui lui Silvio Berlusconi a stârnit o opoziție acerbă la Milano. Consiliul local, condus de Giuseppe Sala, împreună cu mai multe municipalități din jurul aeroportului, au făcut apel la Tribunalul Administrativ din Lombardia. Aceștia au contestat, în special, autoritatea ENAC de a decide unilateral asupra numelui și lipsa consultării cu autoritățile locale. De asemenea, au ridicat problema perioadei de așteptare de zece ani, necesară de obicei înainte de a da unui loc public numele unei persoane decedate.

În aprilie anul trecut, însă, tribunalul administrativ regional le-a respins apelurile, hotărând în special că un aeroport, o infrastructură aparținând statului și care deservește interese naționale și internaționale, nu poate fi asimilat cu toponimia municipală. ENAC a solicitat apoi operatorului SEA să instaleze noua semnalizare.

Pentru pasageri, schimbarea rămâne în esență simbolică: codul IATA al aeroportului Malpensa rămâne MXP și, prin urmare, va continua să apară pe biletele de avion și pe etichetele bagajelor.

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