„O informație falsă”. Biroul lui Zelenski neagă informațiile conform cărora Trump l-a îndemnat să se întâlnească cu Putin

„Aceasta este o informație falsă”, a declarat reporterilor consilierul prezidențial Dmitro Lițvin, ca răspuns la raport.

Potrivit The Kyiv Independent, oficiali ucraineni au declarat că Trump și Zelenski au discutat despre posibilitatea unor discuții trilaterale care să implice Statele Unite, Ucraina și Rusia. Cu toate acestea, au transmis că Trump nu a propus o întâlnire între Zelenski și Putin la Moscova.

Anterior, Bloomberg a relatat, citând persoane familiarizate cu discuțiile, că Trump l-a încurajat pe Zelenski să călătorească în capitala Rusiei în timpul întâlnirii lor în marja Adunării Generale a ONU de la New York. Potrivit raportului, Zelenski a respins sugestia și s-a declarat supărat că problema a fost ridicată din nou. Casa Albă nu a răspuns solicitării Bloomberg de a comenta despre acest subiect.

Kievul vrea o întâlnire pe teren neutru

Moscova a propus în repetate rânduri capitala rusă ca loc de desfășurare a unei posibile întâlniri între Zelenski și Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reiterat miercuri că Zelenski ar putea călători la Moscova și i se vor oferi garanții de securitate. Kievul a cerut în schimb ca orice întâlnire a liderilor să aibă loc într-un loc neutru, potrivit sursei inițiale.

Întrebat miercuri de un jurnalist rus aflat la New York când plănuiește să viziteze Moscova, Zelenski a răspuns că va merge acolo doar „cu o rachetă”. Remarca sa a fost făcută ca răspuns la invitațiile repetate ale Rusiei către Moscova, mai degrabă decât la presupusa propunere a lui Trump relatată două zile mai târziu.

SUA propune discuții trilaterale

Separat, Zelenski a declarat vineri că Washingtonul a propus o nouă rundă de discuții trilaterale la nivel tehnic. Aceasta ar urma să implice Ucraina, Rusia și Statele Unite, eventual în Emiratele Arabe Unite.

„Partea americană a propus o întâlnire la nivel tehnic într-un format tripartit”, a declarat Zelenski reporterilor. Președintele ucrainean a adăugat că Kievul așteaptă ca Washingtonul să propună o dată.

Kremlinul a declarat în aceeași zi că o astfel de întâlnire trilaterală ar putea avea loc în curând, dar nu a oferit alte detalii, mai precizează sursa citată.