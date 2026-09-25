Prima pagină » Știrile zilei » „Un cadou special în onoarea lui Xi”: Donald Trump i-a făcut președintelui chinez un tur pe șantierul viitoarei săli de bal de la Casa Albă

„Un cadou special în onoarea lui Xi”: Donald Trump i-a făcut președintelui chinez un tur pe șantierul viitoarei săli de bal de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump i-a făcut omologului său chinez un tur pe șantierul viitoarei săli de bal de la Casa Albă. Trump i-a arătat lui Xi Jinping și o galerie de portrete ale președinților americani.
„Un cadou special în onoarea lui Xi”: Donald Trump i-a făcut președintelui chinez un tur pe șantierul viitoarei săli de bal de la Casa Albă
Ioana Târziu
26 sept. 2026, 01:33, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american a menționat această vizită joi, în timpul unui banchet organizat în onoarea omologului său chinez.

„Ca un cadou special în onoarea președintelui Xi și a doamnei Peng, aș dori să invit pe toți cei prezenți în această sală să vină și să facă un tur”, a declarat Donald Trump.

„Totul este luminat și foarte frumos. Noua sală de bal despre care ați auzit va fi terminată într-un an”, a adăugat liderul de la Casa Albă. Acesta a mai spus că toți cei prezenți în sală vor fi primii care vor păși în încăpere.

Potrivit AFP, Trump a încetat să se mai refere la proiect doar ca la o „sală de bal”. El a preferat să prezinte gigantica clădire aflată în construcție la Casa Albă și ca pe un „complex militar” ,esențial pentru securitatea capitalei Washington, dotat cu drone și sisteme de apărare.

Acest argument a fost menit în primul rând să-i contracareze pe adversarii săi, care văd proiectul doar ca pe o demonstrație de vanitate cu o finanțare opacă.

În timpul vizitei de trei zile a lui Xi Jinping, președintele american i-a arătat și câteva planuri de renovare. Donald Trump și-a dus omologul la o nouă și masivă platformă de aterizare pentru elicoptere, instalată în grădinile Casei Albe.

De asemenea, i-a arătat și o galerie de portrete ale președinților americani în rame aurii, înconjurate de decorațiuni murale similar aurite. Cei doi s-au oprit asupra unuia în special.

Trump a înlocuit portretul lui Joe Biden cu o fotografie a unei mașini de semnat. Într-un videoclip al Casei Albe, Xi Jinping poate fi văzut râzând la această imagine. Potrivit liderului republican, este menită să ilustreze incapacitatea predecesorului său democrat de a semna propriile decizii.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Surpriza USR din Guvernul Mureșan: Cătălin Drulă, în mandatul căruia nu s-a inaugurat niciun km de autostradă, se întoarce chiar la Transporturi
Gandul
De ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui Vlad
Cancan
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport
Armata SUA pregătește posibila desfășurare de trupe în Cuba. Ce unități ar putea fi trimise - Document
Libertatea
Lași ușa mașinii de spălat deschisă după fiecare spălare? Motivul pentru care ar fi cazul să nu o mai faci
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia