Tragedie aviatică în Congo: 14 persoane au murit, dintre care doi înalți oficiali militari, în urma prăbușirii unui avion

Cei doi înalți oficiali militari care au murit în urma accidentului aviatic sunt generalul-locotenent Mutombo Katalayi Tiende, șeful tribunalului militar, și generalul-locotenent Bakumi Likulia, auditor general al forțelor armate.

„Pe lângă cei doi ofițeri generali, doisprezece membri ai delegației și membrii echipajului și-au pierdut viața în acest accident”, a declarat într-un comunicat generalul-maior Efomi Ekenge, purtătorul de cuvânt al armatei congoleze, conform AP.

Avionul se întorcea spre capitala Kinshasa din sud-vestul provinciei Kikwit când a dezvoltat o defecțiune tehnică și s-a prăbușit în Kenge.

Toate persoanele aflate la bord au murit, potrivit oficialilor locali.

O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauza accidentului, a declarat Ekenge.

Tryphon Kin-Kiey Mulumba, președintele consiliului de administrație al Autorității Aviației Civile, a declarat că nu este cunoscută cauza prăbușirii aeronavei.