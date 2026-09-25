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Tragedie aviatică în Congo: 14 persoane au murit, dintre care doi înalți oficiali militari, în urma prăbușirii unui avion

Cel puțin 14 persoane, inclusiv doi înalți oficiali militari, au murit într-un accident de avion în Congo. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauza prăbușirii aeronavei.
Tragedie aviatică în Congo: 14 persoane au murit, dintre care doi înalți oficiali militari, în urma prăbușirii unui avion
Sursa foto: Captură video X / @OnDisasters
Ioana Târziu
26 sept. 2026, 02:14, Știri externe
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Cei doi înalți oficiali militari care au murit în urma accidentului aviatic sunt generalul-locotenent Mutombo Katalayi Tiende, șeful tribunalului militar, și generalul-locotenent Bakumi Likulia, auditor general al forțelor armate.

„Pe lângă cei doi ofițeri generali, doisprezece membri ai delegației și membrii echipajului și-au pierdut viața în acest accident”, a declarat într-un comunicat generalul-maior Efomi Ekenge, purtătorul de cuvânt al armatei congoleze, conform AP.

Avionul se întorcea spre capitala Kinshasa din sud-vestul provinciei Kikwit când a dezvoltat o defecțiune tehnică și s-a prăbușit în Kenge.

Toate persoanele aflate la bord au murit, potrivit oficialilor locali.

O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauza accidentului, a declarat Ekenge.

Tryphon Kin-Kiey Mulumba, președintele consiliului de administrație al Autorității Aviației Civile, a declarat că nu este cunoscută cauza prăbușirii aeronavei.

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