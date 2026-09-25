„Zăpada veșnică” de pe o insulă ar putea dispărea pentru totdeauna. Se așteaptă să se topească într-un singur an

Munții din Papua nu sunt departe de ecuator, dar au fost acoperiți cu „zăpadă veșnică” timp de secole.

În urmă cu un secol, porțiunea de 300 km a lanțului muntos Sudirman era acoperită de zăpadă și gheață permanentă pe toate cele patru vârfuri principale, notează BBC.

Zăpada ar putea dispărea complet într-un interval de un an sau doi

Acum, există doar zone mici în jurul Puncak Jaya, cunoscută și sub numele de Piramida Carstensz, cu zăpadă. Se așteaptă ca acestea să dispară complet într-un an sau doi.

Acoperirea glaciară din jurul vârfului s-a micșorat de la aproape 1.900 de hectare în secolul al XIX-lea la aproximativ 16 hectare în prezent.

„Există o profundă nedreptate în acest sens”, spune Marie Šabacká, o ecologistă cehă specializată în ghețari. Ea a călătorit la Puncak Jaya în martie anul trecut, în încercarea de a se număra printre ultimii oameni de știință care studiază „zăpada eternă” din Papua.

Ea spune că ghețarii tropicali din Papua sunt unici deoarece sunt separați de alte sisteme glaciare prin mii de kilometri. Papua găzduiește „ultima gheață tropicală rămasă” între Anzi și Himalaya.

O cauză a încălzirii globale

Retragerea ghețarilor din Papua este determinată de aceleași forțe care afectează gheața din întreaga lume, notează Šabacká. Este o încălzire a atmosferei cauzată de activitatea umană, inclusiv arderea combustibililor fosili precum cărbunele, petrolul și gazele.

Fenomenele El Niño pot accelera acest proces, în timp ce factorii locali, cum ar fi acoperirea cu nori, ninsoarea și topografia muntoasă, îi influențează ritmul.

Retragerea ghețarilor este o dovadă că Pământul s-a încălzit pe o perioadă lungă de timp. Dispariția lor „îndepărtează atât un habitat biologic, cât și o parte a unui peisaj semnificativ din punct de vedere cultural”.

Ghețarii s-au redus în proporție de 95%

De la începutul anilor 2000 până în 2025, zona acoperită de ghețari s-a retras cu 95%, spune cercetătorul danez Klaus Thymann.

Thymann spune că ghețarii sunt „incredibil de puternici” ca indicatori ai schimbărilor climatice.

„Când oamenii aud că ceva descris ca «etern» dispare, acest lucru declanșează o reacție”, explică el, potrivit sursei.