Avertismentul dur al șefului ONU: Lumea în fața unei doborâtoare ere a crizelor

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat marți liderii globali să răspundă provocării definitorii a prezentului: va continua lumea pe calea fragmentării sau va coopera pentru a combate amenințările existențiale generate de criza climatică, inteligența artificială scăpată sub control și inegalitățile din ce în ce mai accentuate?

În centrul acestor crize se află puterea, le-a transmis Guterres liderilor adunați la Adunarea Generală a ONU. El a punctat tranziția „ireversibilă” către o lume multipolară, „transferul extraordinar de putere” de la guverne către un grup restrâns de corporații private și indivizi, dar și cedarea treptată a puterii de la oameni către mașini echipate cu inteligență artificială.

Potrivit The Independent, Guterres a cerut insistent liderilor să evite ceea ce el a numit „marea fractură – divizarea lumii în două blocuri rivale, cu sisteme economice, tehnologice și de securitate separate”.

Viitorul va fi modelat de modul în care lumea va aborda „cele patru mari teste ale puterii” – puterea asupra războiului și păcii, puterea care alimentează haosul climatic, puterea dezlănțuită de inteligența artificială și „puterea care concentrează bogăția și adâncește inegalitatea”, a spus el.

Război și pace

Pacea și securitatea reprezintă „primul mare test al puterii în secolul XXI”, a declarat șeful ONU, făcând un apel către lideri să profite de reuniunea de o săptămână pentru a cere încetarea luptelor din Orientul Mijlociu, Ucraina, Sudan, Myanmar și din alte regiuni, precum și revenirea la dialog.

Criza climatică

Criza climatică, a spus Guterres, este în multe privințe „cel mai profund dezechilibru de putere între generații – o generație care consumă viitorul următoarei”. Lumea se află în pragul depășirii aproape sigure a pragului de siguranță de 1,5 grade Celsius stabilit în urmă cu 11 ani pentru a preveni cele mai grave efecte ale încălzirii globale.

Inteligența artificială și inegalitatea socială

În privința inteligenței artificiale, „pericolul nu este tehnologia. Pericolul este tehnologia fără responsabilitate”, a subliniat el. Guterres a îndemnat rivalii din domeniul IA să se unească pentru a gestiona riscurile existențiale comune: „Să decidem că deciziile de viață și de moarte nu trebuie cedate niciodată mașinilor. Roboții ucigași nu trebuie să aibă loc în viitorul nostru”.

Subliniind că inegalitatea este o problemă de putere, șeful ONU a afirmat: „Niciodată omenirea nu a deținut atâta bogăție, cunoaștere și capacitate tehnologică. Cu toate acestea, pentru miliarde de oameni, progresul rămâne de neatins”.