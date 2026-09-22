Doi mari miliardari ruși, scoși de sub sancțiunile europene. Apelul lui Zelenski, ignorat de UE

Ambasadorii statelor UE au convenit marți eliminarea celor doi de pe listă și, în același timp, prelungirea pentru trei ani a sancțiunilor aplicate celorlalte aproximativ 3.000 de persoane și entități vizate de regimul european de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit Current Time. Decizia urmează să fie adoptată formal după finalizarea procedurii scrise.

Alisher Usmanov, miliardar ruso-uzbec cu afaceri în minerit, metalurgie și telecomunicații, a fost inclus pe lista sancțiunilor UE în februarie 2022. Uniunea Europeană l-a considerat un om de afaceri cu legături apropiate cu Vladimir Putin și a susținut că acesta sprijină financiar autoritățile ruse.

Mihail Fridman, cofondator al Alfa Group și unul dintre principalii acționari ai Alfa Bank, a fost sancționat tot în februarie 2022. UE a motivat decizia prin legăturile sale cu Kremlinul și prin sprijinul material sau financiar acordat unor factori de decizie ruși implicați în acțiuni împotriva integrității teritoriale a Ucrainei.

Ambii miliardari au contestat sancțiunile europene în instanță.

Zelenski a cerut menținerea sancțiunilor

Cu doar câteva ore înainte ca ambasadorii statelor UE să ajungă la acord, Volodimir Zelenski a cerut a cerut explicit statelor membre să nu accepte eliminarea lui Usmanov și Fridman de pe listă, avertizând că relaxarea sancțiunilor în timp ce Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei ar transmite Moscovei un semnal greșit.

Zelenski a susținut că cei doi miliardari fac parte din categoria oamenilor de afaceri ruși asupra cărora sancțiunile trebuie să continue să exercite presiune, astfel încât aceștia să ceară conducerii de la Moscova încetarea războiului.

„Presiunea asupra Rusiei trebuie menținută și intensificată. Sancțiunile trebuie să funcționeze în continuare astfel încât mediul de afaceri rus să exercite presiuni asupra conducerii ruse pentru a pune capăt războiului”, a transmis liderul ucrainean.

Și alți oficiali ucraineni au intervenit în dezbatere. Marți, în timp ce ambasadorii europeni încercau să ajungă la un compromis, vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană și euroatlantică, Vsevolod Chentsov, a declarat că Ucraina se opune eliminării unor persoane de pe lista sancțiunilor în urma unor negocieri politice și că Rusia trebuie să facă pași concreți către pace înainte ca UE să ia în calcul relaxarea restricțiilor.

Franța și Luxemburgul au cerut scoaterea celor doi miliardari de pe listă

Disputa dintre statele UE s-a concentrat în ultimele zile în special asupra lui Alisher Usmanov. Franța a cerut eliminarea miliardarului ruso-uzbec de pe lista sancțiunilor, invocând considerente de securitate națională. Solicitarea Parisului a surprins alte state membre.

Potrivit Euronews, demersul Franței este legat de un acord care ar permite eliberarea a doi cetățeni francezi aflați în detenție în Azerbaidjan. Uzbekistanul, țara în care s-a născut Usmanov, ar fi avut un rol în facilitarea înțelegerii.

În cazul lui Mihail Fridman, Luxemburgul a cerut eliminarea acestuia de pe lista sancțiunilor după ce Franța a solicitat același lucru pentru Usmanov. Fridman are active înghețate în Luxemburg și cere statului despăgubiri de 16 miliarde de dolari într-un proces de arbitraj. Diplomații europeni citați de Reuters au explicat că, dacă UE ridica sancțiunile împotriva lui Usmanov, Luxemburgului i-ar fi fost mai greu să justifice în proces menținerea sancțiunilor împotriva lui Fridman.

Letonia a blocat acordul până în ultima zi

Compromisul a fost aproape să eșueze din cauza opoziției Letoniei. Sancțiunile trebuie aprobate în unanimitate de statele UE, iar Guvernul de la Riga a refuzat inițial să accepte eliminarea celor doi miliardari de pe listă.

Premierul leton Andris Kulbergs declara marți că țara sa nu poate accepta ca prețul pentru prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei să fie eliminarea celor două persoane de pe listă. Letonia era singurul stat care nu acceptase compromisul, în timp ce actualele sancțiuni urmau să expire la sfârșitul zilei.

În cele din urmă, Letonia s-a abținut, ceea ce a permis încheierea acordului. Astfel, Usmanov și Fridman vor fi eliminați de pe listă, iar sancțiunile împotriva celorlalte aproximativ 3.000 de persoane și entități vor fi prelungite pentru încă trei ani. Până acum, sancțiunile erau reînnoite la fiecare șase luni.