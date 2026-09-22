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Rusia își restaurează adăposturile antiaeriene. S-au alocat sute de mii de euro pentru reparații ce nu au fost anunțate public

Adăposturile antiaeriene din Moscova și Sankt Petersburg sunt restaurate cu sute de mii de euro, deși reparațiile nu au fost anunțate public. Aceste lucrări vin în contextul în care dronele ucrainene își intensifică atacurile asupra teritoriului rus.
Rusia își restaurează adăposturile antiaeriene. S-au alocat sute de mii de euro pentru reparații ce nu au fost anunțate public
sursa foto: pixabay
Ioana Târziu
22 sept. 2026, 20:12, Știri externe
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Datele achizițiilor publice, relatate de presa independentă rusă, arată că 39 de milioane de ruble (400.000 de euro) au fost alocate la începutul lunii septembrie pentru restaurarea a nouă instalații din trei districte ale regiunii administrative Sud-Vest a Moscovei.

În această zonă se află zeci de institute de cercetare și contractori din domeniul apărării, notează Euronews.

Se estimează ca reparațiile să fie gata până la finalui lunii noiembrie

Lucrările sunt estimate să fie finalizate până la 30 noiembrie. Eleacoperă intrările, pereții despărțitori interiori, ușile și sistemele de utilități, inclusiv apă, electricitate, canalizare, ventilație și comunicații.

Au fost alocate fonduri suplimentare pentru adăposturi în districtul Novogireevo din estul Moscovei, iar în Noua Moscovă este planificată o renovare majoră a unui adăpost construit în 1971, care include propria centrală electrică diesel.

La începutul verii au fost publicate licitații în valoare de 200 de milioane de ruble (2 milioane de euro) pentru repararea adăposturilor din 17 districte, în principal în regiunea estică a Moscovei.

La Sankt Petersburg, operatorul de metrou a publicat la începutul lunii septembrie o căutare de contractori pentru construirea de adăposturi antibombă în nouă stații, patru compartimente și 35 de kilometri de șine.

Ce implică proiectul

Proiectul implică adaptarea la scară largă atât a stațiilor operaționale, cât și a celor neterminate, la cerințele apărării civile, inclusiv filtrarea aerului și sistemele de alimentare cu aer sub presiune, potrivit sursei.

Infrastructura de apărare civilă a Moscovei și Sankt Petersburgului datează în mare parte din secolul al XX-lea. Ea constă în buncăre de comandă pentru comunicațiile guvernamentale și militare și adăposturi pentru civili, inclusiv metroul.

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