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Probleme de securitate la universitatea din Utah, unde a fost ucis Charlie Kirk. Ce arată un nou raport

O analiză publicată de Universitatea Utah Valley a constatat că universitatea unde a ținut Charlie Kirk un discurs, înainte să fie ucis, nu a efectuat o evaluare formală a securității. Activistul conservator a vorbit în aer liber în ciuda îngrijorărilor legate de securitate ale oficialilor din campus.
Probleme de securitate la universitatea din Utah, unde a fost ucis Charlie Kirk. Ce arată un nou raport
Ioana Târziu
26 sept. 2026, 02:38, Știri externe
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Organizația politică a lui Charlie Kirk a insistat ca acesta să vorbească în aer liber la universitatea din Utah unde a fost asasinat, în ciuda îngrijorărilor legate de securitate ale oficialilor din campus.

Pericolele nu au fost evaluate corespunzător

Nu au fost evaluate în mod corespunzător pericolele, inclusiv un posibil atacator de pe acoperiș, potrivit unui raport publicat vineri citat de AP.

Activistul conservator ținea o dezbatere cu studenții în fața unei mulțimi de mii de oameni, într-o curte exterioară înconjurată de clădiri înalte și pasarele suspendate.

Aparițiile sale au atras adesea proteste, complicând și mai mult securitatea sa.

Tyler Robinson a pledat nevinovat la acuzația de crimă agravată în cazul uciderii lui Kirk. Această acuzație l-ar putea face eligibil pentru pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat.

Procurorii spun că inculpatul în vârstă de 23 de ani a scris într-un mesaj text despre Kirk: „M-am săturat de ura lui. Unele forme de ură nu pot fi negociate”.

Școala, responsabilă să „învețe din concluziile analizei”

Președintele Universității Utah Valley, Jon Anderson, a declarat într-un comunicat că școala are responsabilitatea de a „învăța din concluziile acestei analize și de a pune în aplicare recomandările acesteia”, potrivit sursei citate.

 Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis pe 10 septembrie 2025 de un lunetist urcat pe un acoperiș, la peste 122 de metri distanță, au declarat autoritățile.

La un an de la moartea sa, mai multe statui au fost dezvelite în SUA. Una dintre acestea a fost vandalizată la doar de două zile de când a fost prezentată publicului.

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