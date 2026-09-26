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Negocieri tensionate între SUA și Iran. Teheranul pune pe masă un plan în șapte zile pentru Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump ar fi respins propunerea Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz în termen de șapte zile, potrivit unui raport citat de presa britanică.
Negocieri tensionate între SUA și Iran. Teheranul pune pe masă un plan în șapte zile pentru Strâmtoarea Ormuz
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
26 sept. 2026, 07:41, Știri externe
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Teheranul condiționează măsura de reducerea presiunii exercitate de Washington și de o serie de concesii, în timp ce discuțiile indirecte dintre cele două părți continuă.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a prezentat inițiativa în timpul Adunării Generale a ONU de la New York, planul fiind transmis părții americane prin intermediari din Qatar, potrivit informațiilor prezentate de The Independent.

Ce propune Iranul

Planul iranian prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor asupra programului nuclear al Teheranului. În schimb, Iranul solicită Statelor Unite ridicarea blocadei navale, renunțarea la sancțiunile asupra petrolului și respectarea unei încetări a focului care să includă și Libanul.

Araghchi a declarat că, în cazul acceptării condițiilor, ar urma să înceapă o perioadă de șapte zile la finalul căreia navigația prin strâmtoare ar putea reveni la normal.

Reuters relatase anterior că Iranul este pregătit să redeschidă ruta maritimă strategică în decurs de o săptămână dacă Washingtonul reduce presiunea militară și ridică blocada. Propunerea fusese transmisă SUA prin intermediari, iar delegația iraniană venită la New York avea mandat pentru negocieri diplomatice.

Trump ar fi respins propunerea

Situația rămâne însă neclară în privința răspunsului oficial al Washingtonului.

The Independent citează Wall Street Journal, care, la rândul său, invocă oficiali americani nenumiți potrivit cărora Donald Trump ar fi respins oferta. Președintele american ar fi sceptic că Iranul își va respecta angajamentele și le-ar fi spus colaboratorilor că vede drept probabilă o nouă campanie de bombardamente.

Potrivit aceleiași relatări, Trump s-ar aștepta la o posibilă reluare a ostilităților după alegerile americane de la jumătatea mandatului din noiembrie. Informația este atribuită oficialilor citați anonim și nu reprezintă, în materialul furnizat, un anunț public al președintelui american.

În paralel, un oficial american citat de Reuters a descris discuțiile desfășurate prin intermediari drept „pozitive și constructive”.

Trump a menținut presiunea asupra Teheranului

Poziția prudentă față de o nouă înțelegere se înscrie în linia publică adoptată recent de Trump. În discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, președintele SUA a reiterat că Washingtonul nu va accepta ca Iranul să obțină o armă nucleară.

Reuters relata pe 22 septembrie că Trump nu manifestase atunci interes pentru reluarea imediată a negocierilor, în pofida semnalelor transmise de Teheran, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio indicase disponibilitatea pentru dialog.

Miza depășește relațiile dintre Washington și Teheran. Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie, iar perturbarea traficului prin această zonă are implicații directe pentru aprovizionarea și prețurile internaționale ale petrolului.

Deocamdată, Iranul așteaptă un răspuns oficial la propunerea prezentată la New York, în condițiile în care mesajele venite dinspre Washington indică simultan continuarea contactelor prin intermediari și menținerea unei presiuni puternice asupra Teheranului.

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