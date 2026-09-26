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Stare de dezastru în Bangkok: Ploile torențiale au scufundat capitala Thailandei și au blocat zeci de mii de oameni

Autoritățile din Bangkok au declarat sâmbătă stare de dezastru în toate cele 50 de districte ale capitalei thailandeze. Ploile torențiale au inundat străzile și au obligat o parte dintre locuitori să plece.
Stare de dezastru în Bangkok: Ploile torențiale au scufundat capitala Thailandei și au blocat zeci de mii de oameni
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 08:25, Știri externe
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Ploile au căzut aproape fără oprire de joi după-amiază până sâmbătă dimineață. În acest interval, peste capitala Thailandei s-au adunat aproape 300 de milimetri de apă, potrivit guvernatorului, citat de AFP.

Starea de dezastru le permite autorităților locale să ia măsuri de urgență.

Apa acumulată în principalele canale ale orașului a depășit 20 de centimetri, au transmis sâmbătă oficialii, potrivit AP.

Inundațiile s-au extins în tot Bangkokul, mai ales în zonele centrale și estice. Drumurile au fost blocate, iar traficul s-a oprit. Imaginile publicate arată drumuri principale sub apă și mașini abandonate de șoferi.

Guvernatorul Chadchart Sittipunt a spus că ploile abundente erau așteptate pe tot parcursul zilei de sâmbătă. Autoritățile municipale încearcă să evacueze apa cât mai repede.

În oraș au fost amenajate mai multe adăposturi pentru locuitorii nevoiți să-și părăsească locuințele. Unele clădiri ale administrației au fost deschise pentru a oferi locuri de parcare pentru mașini.

Problema nu se limitează la capitală

Până sâmbătă, peste 84.000 de persoane din 21 de provincii au fost afectate de inundații. Cea mai lovită este regiunea centrală a țării. Guvernul a trimis mesaje de avertizare de urgență pe telefoanele mobile ale oamenilor din zonele afectate.

Departamentul Meteorologic al Thailandei a avertizat că ploile abundente vor continua până duminică în majoritatea regiunilor. Instituția invocă un sistem puternic de joasă presiune deasupra regiunii centrale. La acesta se adaugă intensificarea musonului de sud-vest.

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