Coreea de Nord respinge acuzațiile legate de explozia din zona demilitarizată: Este prea josnic și murdar. O farsă

Reacții dure de la Phenian

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a acuzat Seulul că încearcă să fabrice dovezi pentru a atribui responsabilitatea Phenianului.

„Este ceva prea josnic și murdar, demn de triburile din Coreea de Sud. O astfel de farsă nu este nicidecum o noutate”, a spus Kim, citată de agenția de stat KCNA, notează Reuters.

Aceasta a negat că trupele nord-coreene ar fi trecut Linia de Demarcație Militară în timpul lucrărilor de fortificare de la graniță, susținând că ridicarea barierelor reprezintă un „exercițiu de suveranitate”.

Totodată, Kim a amenințat cu represalii armate imediate în cazul în care Seulul va mai trage focuri de avertisment spre teritoriul nord-coreean

Concluziile anchetei comune

Coreea de Sud a stabilit că mine antipersonal nord-coreene amplasate pe partea sudică a Liniei de Demarcație Militară au fost foarte probabil cauza exploziei.

De asemenea, Comandamentul ONU, care supraveghează respectarea armistițiului din Războiul din Coreea, a efectuat o investigație comună cu armata sud-coreeană. În timpul verificărilor, echipa a identificat o altă mină antipersonal nord-coreeană activă pe partea sud-coreeană a Liniei de Demarcație Militară.

Astfel, Comandamentul a stabilit că incidentul a reprezentat o încălcare a Acordului de Armistițiu.

Seulul cere scuze oficiale

Armata sud-coreeană a cerut Phenianului să prezinte scuze și să oprească lucrările de fortificare a frontierei.

„Coreea de Nord trebuie să înceteze imediat activitățile care amplifică tensiunile în Peninsula Coreeană, precum așa-numita sa „fortificare a frontierei”. Solicităm cu fermitate scuze și măsuri responsabile din partea Nordului. Precizăm în mod explicit că Coreea de Nord poartă întreaga responsabilitate pentru orice consecințe viitoare care ar putea surveni”, a transmis Kang Hyun-woo, directorul de operațiuni din cadrul Statului Major Întrunit.