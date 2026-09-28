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Coreea de Nord critică aprobarea SUA pentru submarinul nuclear al Coreei de Sud

Coreea de Nord a criticat aprobarea acordată de Statele Unite pentru construirea primului submarin nuclear al Coreei de Sud, afirmând că decizia reprezintă o evoluție periculoasă care poate accentua instabilitatea politică și militară în regiunea Asia-Pacific.
Coreea de Nord critică aprobarea SUA pentru submarinul nuclear al Coreei de Sud
Sursa: Freepik
Andrei Rachieru
29 sept. 2026, 00:45, Știri externe
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Ministerul de Externe de la Phenian a transmis, într-un comunicat publicat de agenția de stat KCNA, că planul privind un submarin nuclear al Coreei de Sud contribuie la deteriorarea mediului de securitate din regiune.

Submarinul nuclear al Coreei de Sud, considerat „o evoluție periculoasă”

Autoritățile nord-coreene susțin că aprobarea Washingtonului pentru programul sud-coreean reprezintă o nouă dovadă a ceea ce Phenianul descrie drept proliferare nucleară americană, scrie Reuters.

Ministerul nord-coreean de Externe a făcut referire și la pactul AUKUS, prin care Australia, Statele Unite și Marea Britanie cooperează pentru dezvoltarea unei flote australiene de submarine cu propulsie nucleară.

Phenianul a acuzat Washingtonul că a contribuit, prin astfel de inițiative, la ceea ce numește o „acumulare radicală de arme nucleare” și la slăbirea ordinii nucleare internaționale.

Declarațiile Coreei de Nord vin după ce Statele Unite au aprobat planul privind construirea unui submarin nuclear al Coreei de Sud, în cadrul cooperării strategice dintre Washington și Seul.

Submarinul nuclear al Coreei de Sud ar urma să fie lansat în anii 2030

Coreea de Sud intenționează să lanseze primul său submarin cu propulsie nucleară până la jumătatea anilor 2030. Programul este conceput pentru a consolida capacitatea Seulului de a răspunde amenințărilor reprezentate de submarinele nord-coreene și de rachetele lansate de acestea.

Planul pentru construirea unui submarin nuclear al Coreei de Sud a fost convenit cu Statele Unite în cadrul unui acord comercial încheiat anul trecut între cele două state aliate.

Submarinele cu propulsie nucleară pot rămâne perioade mai lungi sub apă și pot acoperi distanțe mai mari decât submarinele convenționale, ceea ce le oferă un avantaj operațional important în misiunile de supraveghere și descurajare.

Programul sud-coreean se înscrie astfel într-o strategie mai amplă a Seulului de consolidare a capacităților militare, pe fondul dezvoltării arsenalului de rachete al Coreei de Nord și al intensificării tensiunilor militare din Peninsula Coreeană.

Critica transmisă de Phenian arată că decizia Washingtonului și Seulului este privită de autoritățile nord-coreene prin prisma echilibrului strategic din regiunea Asia-Pacific și a competiției militare dintre cele două state coreene.

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