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Incendiu pe o conductă de gaze din Siria, după o explozie. Autoritățile suspectează un sabotaj

O conductă de gaze din Siria a fost cuprinsă de flăcări luni seară, după o explozie produsă la o valvă de izolare, în zona Al-Shola, între această localitate și Deir al-Zour. Compania petrolieră de stat din Siria a atribuit explozia unui posibil act de sabotaj, potrivit agenției de presă de stat SANA, citată de Reuters.
Incendiu pe o conductă de gaze din Siria, după o explozie. Autoritățile suspectează un sabotaj
Colaj Mediafax. Foto: X
Andrei Rachieru
29 sept. 2026, 01:45, Știri externe
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Incendiul a izbucnit după explozia unei valve de izolare montate pe conducta de gaze care leagă zona Al-Shola de Deir al-Zour. Compania petrolieră de stat a transmis că incidentul a afectat transportul de gaze către centralele de producere a energiei electrice.

Autoritățile siriene au indicat sabotajul drept cauză a exploziei, însă informațiile disponibile nu oferă detalii despre persoanele sau grupurile care ar fi putut fi responsabile.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a limita extinderea incendiului și pentru a securiza zona afectată, scrie Reuters.

Incendiu în Siria. Alimentarea centralelor electrice a fost oprită

În urma incidentului, fluxul de gaze provenit de la uzina de gaze Jbeissa către stațiile de producere a energiei electrice a fost oprit.

Echipele de pompieri au izolat conducta de o parte și de alta a zonei cuprinse de flăcări. Intervenția a continuat în timp ce presiunea gazului din conductă a scăzut, ceea ce a permis echipelor să acționeze pentru stingerea incendiului.

Nu au fost oferite, până în prezent, informații despre eventuale victime sau despre amploarea pagubelor provocate infrastructurii.

Incidentul afectează o infrastructură energetică importantă pentru Siria, într-un context în care funcționarea centralelor electrice depinde de aprovizionarea cu combustibil și gaze.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs explozia și să investigheze suspiciunea de sabotaj.

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