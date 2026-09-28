Incendiu pe o conductă de gaze din Siria, după o explozie. Autoritățile suspectează un sabotaj

Incendiul a izbucnit după explozia unei valve de izolare montate pe conducta de gaze care leagă zona Al-Shola de Deir al-Zour. Compania petrolieră de stat a transmis că incidentul a afectat transportul de gaze către centralele de producere a energiei electrice.

Autoritățile siriene au indicat sabotajul drept cauză a exploziei, însă informațiile disponibile nu oferă detalii despre persoanele sau grupurile care ar fi putut fi responsabile.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a limita extinderea incendiului și pentru a securiza zona afectată, scrie Reuters.

Incendiu în Siria. Alimentarea centralelor electrice a fost oprită

În urma incidentului, fluxul de gaze provenit de la uzina de gaze Jbeissa către stațiile de producere a energiei electrice a fost oprit.

Echipele de pompieri au izolat conducta de o parte și de alta a zonei cuprinse de flăcări. Intervenția a continuat în timp ce presiunea gazului din conductă a scăzut, ceea ce a permis echipelor să acționeze pentru stingerea incendiului.

Nu au fost oferite, până în prezent, informații despre eventuale victime sau despre amploarea pagubelor provocate infrastructurii.

Incidentul afectează o infrastructură energetică importantă pentru Siria, într-un context în care funcționarea centralelor electrice depinde de aprovizionarea cu combustibil și gaze.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs explozia și să investigheze suspiciunea de sabotaj.