Vladimir Putin a ordonat o nouă mobilizare a rezerviștilor

Ordinul lui Putin vine în contextul în care atât Rusia, cât și Ucraina suferă pierderi tot mai mari în războiul din Ucraina, care durează deja de mai bine de patru ani și jumătate, potrivit Le Figaro.

Decretul nu oferă nicio justificare pentru această creștere și nu specifică modul în care vor fi ocupate aceste noi posturi.

Președintele Putin semnase deja documente de creștere a numărului de soldați în martie, iunie și iulie anul trecut. Creșterea cumulată din martie se ridică la 47.860 de soldați. Avansul rusesc pe câmpul de luptă a încetinit anul acesta, deoarece utilizarea pe scară largă a dronelor pe linia frontului face aproape imposibile mișcările rapide și la scară largă ale trupelor.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că pregătește o nouă mobilizare militară, pe care Vladimir Putin a calificat-o drept „dezinformare” ucraineană. Putin a ordonat ultima dată o mobilizare a rezerviștilor în 2022, în urma unei serii de eșecuri militare rusești pe câmpul de luptă din Ucraina.