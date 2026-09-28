Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin a ordonat o nouă mobilizare a rezerviștilor

Vladimir Putin a ordonat o nouă mobilizare a rezerviștilor

Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care crește numărul de soldați din forțele armate cu 15.500, a patra decizie de acest fel din acest an
Vladimir Putin a ordonat o nouă mobilizare a rezerviștilor
Sursa foto: Kremlin Press Office / Handout / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurențiu Marinov
28 sept. 2026, 22:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ordinul lui Putin vine în contextul în care atât Rusia, cât și Ucraina suferă pierderi tot mai mari în  războiul din Ucraina, care durează deja de mai bine de patru ani și jumătate, potrivit Le Figaro.

Decretul nu oferă nicio justificare pentru această creștere și nu specifică modul în care vor fi ocupate aceste noi posturi.

Președintele Putin semnase deja documente de creștere a numărului de soldați în martie, iunie și iulie anul trecut. Creșterea cumulată din martie se ridică la 47.860 de soldați. Avansul rusesc pe câmpul de luptă a încetinit anul acesta, deoarece utilizarea pe scară largă a dronelor pe linia frontului face aproape imposibile mișcările rapide și la scară largă ale trupelor.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că pregătește o nouă mobilizare militară, pe care Vladimir Putin a calificat-o drept „dezinformare” ucraineană. Putin a ordonat ultima dată o mobilizare a rezerviștilor în 2022, în urma unei serii de eșecuri militare rusești pe câmpul de luptă din Ucraina.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
Gandul
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Traian Băsescu a tras concluzia despre Guvernul lui Siegfried Mureșan, cu două zile înaintea votului din Parlament
Libertatea
Cele mai nocive 5 alimente pentru sănătatea ficatului, potrivit nutriționiștilor
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor