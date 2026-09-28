Trump a anunțat planul privind construirea celei mai mari oțelării din istoria SUA. Investiția este de 15 miliarde de dolari

Președintele Donald Trump a anunțat luni că cea mai mare oțelărie din istoria SUA va fi construită în Iowa. Anunțul a fost făcut din Biroul Oval alături de șeful companiei care va construi oțelăria gigant.

„Astăzi, suntem încântați să anunțăm că Mesabi Metallics va construi cea mai mare fabrică de oțel din istoria Americii. Este cea mai mare fabrică, una dintre cele mai mari din lume, dar este, fără îndoială, cea mai mare fabrică din America”, a declarat Trump.

Odată ce va deveni operațională în 2030, uzina ar urma să producă cel puțin 7,5 milioane de tone de oțel pe an. Uzina va crea aproximativ 1.750 de locuri de muncă permanente în Iowa.

Minereul de fier necesar uzinei va proveni de la noua mină a companiei Mesabi Metallics din Minnesota. Acolo este vorba despre o investiție în valoare de 2,5 miliarde de dolari.

Strategia lui Trump privitoare la oțel

Planurile pentru noua uzină reprezintă cea mai recentă inițiativă a administrației Trump de a stimula producția internă de oțel în fața concurenței străine. Acest lucru este un element central al agendei economice a președintelui.

Anul trecut, Trump a dublat tarifele vamale pentru oțelul importat, ridicându-le la 50%. De asemenea, taxele pe oțel au făcut parte din disputa comercială în curs dintre SUA și Canada.

Compania Mesabi nu a anunțat încă locul exact din Iowa unde va fi amplasată oțelăria. Un oficial de la Casa Albă a declarat că aceasta va fi prima uzină siderurgică de mari dimensiuni construită în SUA după anii ’60. Administrația Trump estimează că oțelul produs ar putea susține proiecte de apărare ale SUA în viitor.

Oțel și politică

Anunțul lui Trump este făcut cu mai puțin de 40 de zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Republicanii din Iowa se confruntă cu o competiție strânsă pentru locurile din Camera Reprezentanților și Senatul SUA, precum și pentru funcția de guvernator.

Republicanii, care dețin în prezent postul de guvernator și ambele locuri în Senat, încearcă să-i împiedice pe democrații să le afecteze dominația politică.