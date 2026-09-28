Turism cu bani puțini. În ce zonă turistică de top, turiștii își împart porțiile la restaurant sau cumpără mâncare de la supermarket

Patronii dintr-o zonă turistică de top se plâng că din ce în ce mai mulți turiști își împart porțiile la restaurant sau cumpără mâncare de la supermarket. Fenomenul este vizibil și în statistici: deși numărul de turiști a crescut, încasările restaurantelor au scăzut.