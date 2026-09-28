Turism cu bani puțini. În ce zonă turistică de top, turiștii își împart porțiile la restaurant sau cumpără mâncare de la supermarket

Patronii din Bari, Italia, spun că fenomenul turiștilor care își împart porțiile la restaurant ia amploare.
De asemenea, din ce în ce mai mulți turiști cumpără mâncare de la supermarket și o pregătesc în apartamentele închiriate.
Statisticile le dau dreptate: Bari a ajuns la aproximativ 2,3 milioane de înnoptări, în creștere, în timp ce încasările restaurantelor au scăzut.
Fenomenul a început de câțiva ani și ia amploare, este concluzia patronilor de baruri și restaurante din orașul italian. Continuarea pe Mediafax Italia.