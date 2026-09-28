OMV Petrom și Romgaz: Prima moleculă de gaze din Neptun Deep va intra în sistem cel târziu până la sfârșitul lunii iunie anul viitor

Executivii companiilor partenere în proiectul de exploatare a gazelor din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră au restrâns cu șase luni estimările privind startul producției, prognozată inițial pentru anul 2027.

Se preconizează că platoul de producție va fi atins până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2027

Producția anuală la platou este estimată la circa 8 miliarde metri cubi

Cheltuieli de dezvoltare sunt conform bugetului, de aproximativ 4 miliarde de euro, investiție susținută în mod egal de partenerii din proiect.

OMV Petrom și Romgaz, co-titulari ai perimetrului Neptun Deep, preconizează că prima producție de gaze va intra în Sistemul Național de Transport (SNT) în prima jumătate a anului 2027.

„Proiectul va juca un rol important în consolidarea securității energetice a României”

Potrivit oficialilor, după instalarea cu succes a platformei de producție offshore Neptun Alpha, în ape puțin adânci, și în urma progreselor recente, proiectul se derulează conform planului, permițând definirea mai precisă a calendarului următoarelor etape-cheie. Odată ce primele gaze vor ajunge la punctul de intrare în SNT, proiectul va intra într-o fază de creștere treptată a producției și de testare a performanțelor operaționale. Se preconizează ca platoul de producție va fi atins până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2027.

„Definirea unui interval mai precis pentru prima producție de gaze reprezintă o etapă importantă pentru Neptun Deep și ne aduce mai aproape de începerea producției. Proiectul va juca un rol important în consolidarea securității energetice a României și în poziționarea țării ca lider în producția de gaze naturale în Uniunea Europeană. Pe măsură ce ne apropiem de momentul primei producții de gaze, ne concentrăm pe siguranță, eficiență și fiabilitate în execuția proiectului”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

„Intrăm în ultimele etape de execuție a proiectului. Operațiunile de foraj continuă, iar finalizarea infrastructurii cheie, inclusiv a conductei offshore și a stației de măsurare a gazelor naturale, se apropie. Odată instalate, toate sistemele și instalațiile vor fi supuse unor inspecții și teste cuprinzătoare, înainte de punerea în funcțiune. Siguranța și pregătirea operațională rămân reperele care ne ghidează fiecare pas, pe măsură ce ne pregătim să livrăm primele gaze din cadrul unuia dintre cele mai importante proiecte de gaze din Uniunea Europeană”, a completat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil for Explorare si Producție.

„Fiecare etapă importantă finalizată ne apropie de prima producție de gaze. Proiectul Neptun Deep continuă să înregistreze progrese-cheie succesive, care vor contribui în mod direct la securitatea energetică a României și, respectiv, a Uniunii Europene. Ne menținem angajamentul ferm de a realiza acest proiect strategic în mod eficient, în condiții de siguranță și predictibilitate”, a subliniat Răzvan Popescu, director general al Romgaz.

„Proiectul Neptun Deep se află într-un stadiu avansat de dezvoltare, ceea ce ne apropiem de prima producție de gaze. După finalizarea cu succes a etapelor-cheie de execuție, activitățile viitoare se vor concentra pe asigurarea unei tranziții previzibile către faza de producție”, Aristotel Jude, Director General Adjunct al Romgaz.

Potrivit oficialilor, pe parcursul anului 2026, proiectul Neptun Deep a înregistrat progrese semnificative prin instalarea platformei de producție Neptun Alpha și a conductei offshore, precum și prin finalizarea a șapte din cele zece sonde de producție.

În perioada următoare, proiectul se va concentra pe continuarea forajului la sondele de dezvoltare rămase, instalarea și integrarea infrastructurii submarine, conectarea instalațiilor offshore la conducta de transport și punerea în aplicare a unui program cuprinzător de testare.

Proiectul Neptun Deep (100%) are volume recuperabile estimate la aproximativ 100 mld mc (aproximativ 700 mil bep) și se estimează că va atinge un nivel de producție de platou de 140 kbep/zi, pe care îl va menține timp de aproape 10 ani. Decizia finală de investiție a fost luată în iunie 2023 pentru realizarea proiectului cu costuri de dezvoltare de 4 miliarde EUR, cu prima livrare de gaze prevăzută pentru 2027. Se preconizează că Neptun Deep va avea o amprentă de carbon de aproximativ 2,2 kg CO₂/baril echivalent petrol la nivelul de producție de platou, semnificativ sub media industriei.