Bogdan Ivan, după scandalul LNG-ului american: „Gazul rusesc nu îl plătești doar cu bani, ci și cu sânge”

Ivan susține că importurile americane ar putea contribui la securitatea energetică și la obținerea unor prețuri competitive și acuză USR și adversarii săi politici că încearcă să transforme disputa privind politica energetică într-un scandal politic.

„Mi-au făcut o plângere penală pentru trădare”

„Sunt atât de disperați încât mi-au făcut o plângere penală pentru trădare! Intimidează, hărțuiesc și mint o țară întreagă. Atâta pot, atâta știu. Dar indiferent de mizeriile pe care le fac împotriva mea, eu nu voi ceda! Dimpotrivă! Voi merge până la capăt și voi demonta public, punct cu punct, dezinformările și minciunile lor!”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Reacția vine după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a formulat plângeri penale pentru trădare împotriva lui Ivan, a liderului PSD Sorin Grindeanu și a liderului AUR George Simion. Demersul a fost făcut în contextul controverselor apărute în jurul discuțiilor privind GNL-ul american și Coridorul Vertical. Existența plângerii nu înseamnă stabilirea vinovăției persoanelor vizate.

Ivan: LNG-ul american poate reduce dependența de Rusia

În mesajul publicat duminică, Ivan argumentează că Statele Unite au devenit unul dintre principalii furnizori de gaze ai Uniunii Europene și susține că LNG-ul american reprezintă o alternativă la resursele rusești.

„SUA este furnizorul nr 2 de gaz la nivelul UE cu volume de 75,6 mld m³ în 2025. Numai Norvegia furnizează mai mult gaz în UE decât SUA și asta prin conducte, nu pe mare. Volumele de gaz rusesc folosite în UE nu sunt zero, sunt încă 36 de mld metri cubi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că LNG-ul american scoate UE din dependența istorică față de Rusia!”, a scris Ivan.

Fostul ministru contestă și ideea că LNG-ul american ar fi, în mod necesar, prea scump pentru România.

„TTF a închis recent cu prețul de 71,89 €/MWh! Atât plătesc europenii pentru gaz acum. Acum, pe piață sunt contracte pe termen lung, cu LNG american în Europa, la 27 €/MWh! Cu toate costurile și taxele incluse. Mai puțin de jumătate cât plătește Bolojan pe gaz acum. Să fie foarte clar. Nu vă lăsați mințiți și manipulați. LNG-ul din SUA vine la un preț competitiv. Sigur, există alternativa gazului rusesc, doar că pe acela nu îl plătești doar cu bani ci și cu sânge”, afirmă Ivan.

Prețul LNG-ului american și oportunitatea unor angajamente pe termen lung au făcut însă obiectul unor evaluări diferite. Presa a relatat anterior că unele companii au considerat necompetitive anumite variante de aprovizionare prin Coridorul Vertical, iar analizele privind ruta au semnalat costuri ridicate de transport.

Avertisment privind depozitele de gaze

Ivan afirmă, de asemenea, că nivelul de umplere a depozitelor de gaze din România este mai redus decât în aceeași perioadă a anilor precedenți și leagă această situație de posibile presiuni asupra prețurilor.

„Depozitele de gaz ale României sunt acum la sub 80%! În septembrie 2024 erau deja pline, iar acum un an erau la peste 91%!”, susține fostul ministru.

„Să fie cât se poate de simplu. Acești incompetenți nu au reușit să umple depozitele de gaz, ceea ce evident că va avea inclusiv un impact pe preț și economie”, a continuat Ivan.

El admite însă în aceeași postare că situația nu este exclusiv românească și că România se situează peste media europeană.

Miza Coridorului Vertical

O parte importantă a mesajului este consacrată Coridorului Vertical, infrastructura regională destinată transportului gazelor pe axa sud-nord, inclusiv din terminalele LNG din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală, Republica Moldova și Ucraina. Proiectul este promovat de mai mulți ani ca instrument pentru diversificarea surselor de aprovizionare regională.

Ivan susține că România ar putea obține venituri importante din tranzitul gazelor și afirmă că Transgaz ar putea beneficia de profituri suplimentare.

„România a pierdut sute de milioane de euro anual din lipsă de decizie! Sume enorme din potențiale tarife de tranzit pe Coridorul Vertical dar să nu uităm cum ne-au ocolit și alte proiecte regionale”, a scris fostul ministru.

„Numai din tarifare pe potențialele volume din Coridorul Vertical, doar Transgaz (companie majoritar de stat), ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane euro pe an. Aici vorbim numai de tranzit, dar dacă adăugăm factorul de multiplicare efectele cresc exponențial”, susține Ivan.

Estimarea de 250 de milioane de euro reprezintă afirmația lui Bogdan Ivan din mesajul publicat și nu este prezentată aici ca o evaluare financiară independentă.

„LNG-ul american nu înlocuiește resursele din Neptun Deep”

Fostul ministru respinge și argumentul potrivit căruia viitoarea producție din Neptun Deep ar face inutil accesul României la alte surse de gaze.

„Se poate să avem prea mult gaz? LNG-ul american nu înlocuiește resursele din Neptun Deep. Poate face însă ca prețul final în România să fie mai mic!”, afirmă Ivan.

El invocă perspectiva creșterii consumului odată cu funcționarea unor mari consumatori industriali și a centralelor electrice pe gaze și susține că România trebuie să își construiască strategia energetică inclusiv pentru perioada de după exploatarea volumelor din Marea Neagră.

„Doar Mintia și AzoMures acoperă 4 miliarde de metri cubi/an, adică tot ce produce Romgaz din Neptun Deep. Aceste volume ar putea fi obținute prin participarea României la Coridorul Vertical și încheierea unor relații comerciale pe termen lung care să ne asigure accesul la LNG american. Acesta este adevărul. Restul sunt povești”, a transmis Ivan.

Ivan susține că Guvernul Mureșan va fi respins

Mesajul fostului ministru se încheie cu un atac politic la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan și a formulei guvernamentale propuse de PNL, USR și UDMR. PSD anunțase anterior că intenționează să voteze împotriva candidaturii lui Mureșan.

„Indiferent de cantitatea de lături și mizerii pe care le aruncați în mine, indiferent de tentativa jenantă de a crea o diversiune publică care să vă acopere incompetența, indiferent de plângerile penale mincinoase și calomnioase pe care le faceți, guvernul Mureșan va fi respins în Parlament pentru că nu a convins că poate face ceva bun pentru România și pentru români”, a scris Ivan.

„Va fi respins pentru că este arogant, va fi respins pentru că nu are viziune. Nu mai încercați să exportați acest eșec în alte state. Problema este la voi, eșecul vă aparține!”, a încheiat Bogdan Ivan.