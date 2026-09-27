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Sebastian Burduja deschide audierile miniștrilor în Parlament. „Mâine, la ora 14:00”

Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, va fi primul ministru audiat în Parlament, luni, de la ora 14:00. Audierile miniștrilor propuși se vor desfășura luni și marți.
Sebastian Burduja deschide audierile miniștrilor în Parlament. „Mâine, la ora 14:00”
Foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
27 sept. 2026, 13:23, Politic
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„Mâine, la ora 14:00, sunt primul ministru propus care intră la audieri în Parlament. Deschid seria”, a scris Sebastian Burduja, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Pentru Ministerul Energiei, acesta spune că prioritățile sunt creșterea producției de energie din surse regenerabile, nucleare și gaze, dezvoltarea capacităților de stocare și modernizarea rețelelor. În același timp, Burduja menționează valorificarea gazului din Marea Neagră, dezvoltarea interconectărilor și transformarea României într-un furnizor și hub energetic regional.

„Energie accesibilă pentru oameni și pentru companii. Energie produsă din regenerabile, nuclear și gaz, cu stocare și rețele modernizate”, a transmis ministrul propus.

Burduja a enumerat printre proiectele pe care spune că le-a reluat sau accelerat în perioada în care a mai condus Ministerul Energiei proiectul Neptun Deep, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, investițiile în stocare și energie regenerabilă și atragerea de fonduri europene pentru sectorul energetic.

Un alt punct invocat de Burduja îl reprezintă protejarea consumatorilor vulnerabili și simplificarea procedurilor pentru prosumatori. El susține, de asemenea, reducerea cheltuielilor nejustificate și un management mai eficient al companiilor de stat.

„Românii au făcut destule sacrificii. Obligația noastră este să gestionăm cumpătat banul public și să tăiem cheltuielile nejustificate. Voi începe cu Ministerul Energiei, așa cum am făcut și în mandatul anterior”, a afirmat el.

Burduja a reluat și propunerea unui „Pact pentru Energie” între partidele parlamentare, argumentând că marile proiecte din sector au nevoie de continuitate dincolo de durata unui mandat guvernamental.

„Energia nu e subiect de dispută politică partizană. O centrală se construiește în zece ani, o rețea în trei, iar guvernele se schimbă mai des de atât”, a scris ministrul propus.

El a precizat că vrea să înceapă discuțiile pentru acest pact chiar la audierea de luni.

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are 16 ministere și este susținut de PNL, USR și UDMR. Programul de guvernare și lista miniștrilor au fost depuse sâmbătă la Parlament.

Audierile în comisiile parlamentare sunt programate luni, între orele 14:00 și 20:00, și marți, între 10:00 și 20:00. Plenul reunit al Parlamentului este programat miercuri, la ora 13:00, pentru votul de învestitură.

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