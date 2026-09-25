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Bani din PNRR pentru energie. Plăți de peste 35 de milioane de euro într-o singură săptămână

Ministerul Energiei a anunțat, vineri, că a efectuat plăți de 35,06 milioane de euro prin PNRR în perioada 21-25 septembrie 2026. Alte șase cereri de transfer, în valoare totală de 12,10 milioane de euro, au fost autorizate.
Bani din PNRR pentru energie. Plăți de peste 35 de milioane de euro într-o singură săptămână
Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
25 sept. 2026, 16:35, Economic
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Peste 367 de milioane de euro plătite în 2026

Potrivit situației prezentate de Ministerul Energiei, valoarea plăților efectuate în 2026 a depășit 367 de milioane de euro.

De la începutul programului, plățile cumulate către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au depășit 579 de milioane de euro.

În intervalul 21-25 septembrie, au fost autorizate șase cereri de transfer, cu o valoare totală de 12,10 milioane de euro, în timp ce plățile efectiv realizate în aceeași perioadă au ajuns la 35,06 milioane de euro.

Șapte cereri de transfer, în curs de procesare

În prezent, Ministerul Energiei are în procesare șapte cereri de transfer, cu o valoare totală de aproximativ 47,18 milioane de euro.

Toate cele șapte dosare au fost depuse în trimestrul al treilea din 2026 și însumează 47,18 milioane de euro.

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