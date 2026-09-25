Risc major pentru șoferii din Europa. Planul SUA care ar putea aduce scumpiri uriașe la motorină

„Pentru Europa, efectul imediat este creșterea prețurilor. Europa de Nord-Vest ar trebui să ofere prețuri mai mari pentru a atrage transporturi de înlocuire și ar concura cu Mediterana, America Latină și Africa de Vest pentru aceeași cantitate limitată de barili”, a declarat pentru Euronews Zameer Yusof, analist în domeniul energiei la platforma de informații de piață Kpler.

UE a devenit mult mai dependentă de motorina americană după pierderea aprovizionării din Rusia. SUA au furnizat aproximativ 180.000 de barili pe zi (b/zi) din cele aproximativ 580.000 de barili pe zi de importuri de motorină ale UE din afara blocului în acest an – aproximativ 32%, față de 17% în 2025.

Peste jumătate din importurile Europei de Nord-Vest

Dependența este și mai evidentă în Europa de Nord-Vest, unde aprovizionarea din SUA reprezintă aproximativ 200.000 b/zi din cele 350.000 b/zi provenite din afara regiunii – aproximativ 57%, față de 37% anul trecut, potrivit datelor Kpler.

Această concentrare înseamnă că și o interdicție parțială a exporturilor americane ar putea avea un impact semnificativ asupra prețurilor.

Totuși, eliminarea a 30% din livrările SUA nu ar însemna neapărat că prețurile motorinei în Europa cresc cu 30% sau cu o proporție similară, susține Kpler.

Cumpărătorii ar fi obligați să concureze agresiv pentru barilii disponibili ca înlocuitori, ceea ce ar putea împinge prețurile puternic în sus.

Franța ar fi prima țară afectată

În interiorul UE, Franța pare să fie cea mai vulnerabilă țară. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că interdicția propusă ar fi „catastrofală”.

Țara se îndreaptă spre alegerile din 2027, iar criza energetică alimentează retorica extremei drepte.

Înainte ca administrația Trump să promoveze ideea unei interdicții pentru motorină, liderul francez ceruse Comisiei Europene să relaxeze temporar standardele pentru carburanți, astfel încât rafinăriile europene să poată produce mai multă motorină și combustibil pentru aviație. El a cerut, de asemenea, Bruxellesului să coordoneze o a doua eliberare a rezervelor de petrol de urgență.

O interdicție a exporturilor SUA ar consolida acest argument: dacă Europa nu se poate baza pe importurile de carburanți rafinați, trebuie să obțină mai multă producție de la propriile rafinării. Însă rafinăriile europene nu pot produce peste noapte sute de mii de barili suplimentari.

Stocurile ar putea preveni o penurie imediată

Există însă un factor de protecție. Motorina se numără printre produsele petroliere pe care Europa le stochează în cele mai mari cantități, ceea ce înseamnă că rezervele ar putea absorbi cel puțin o parte din șocul inițial.

Acest lucru ar putea preveni o penurie imediată, deși nu ar elimina presiunea asupra prețurilor dacă interdicția ar dura.

Problema mai mare este ce se întâmplă după epuizarea stocurilor inițiale. Europa nu poate înlocui pur și simplu motorina americană cu un alt furnizor major.

„India este singurul înlocuitor credibil, dar disponibilitatea sa pentru export a fost afectată puternic”, a declarat Yusof.

Exporturile Indiei au scăzut deja semnificativ – de la aproximativ 582.000 b/zi anul trecut la 352.000 b/zi în acest an. Livrările de motorină ale Indiei către Europa au scăzut și mai dramatic, de la aproximativ 163.000 b/zi la aproximativ 50.000 b/zi.

China și Coreea de Sud nu pot acoperi golul

Nici China și Coreea de Sud nu pot acoperi în mod realist deficitul. Livrările lor de motorină către Europa în acest an au fost foarte mici – aproximativ 1.000 b/zi din China și 2.000 b/zi din Coreea de Sud.

China se confruntă cu restricțiile UE asupra produselor fabricate din țiței rusesc, în timp ce exporturile Coreei de Sud sunt legate de contracte deja existente pe piețele asiatice, iar disponibilitatea sa generală pentru export a scăzut.

Episodul legat de motorină scoate la iveală o vulnerabilitate mai profundă a strategiei energetice a Europei. Situația actuală a UE ridică întrebări cu privire la necesitatea unor stocuri strategice mai mari de carburanți rafinați, a unei capacități europene de rafinare mai reziliente și a unor mecanisme mai puternice pentru coordonarea aprovizionării cu carburanți în timpul unei crize.

De ce ia SUA în calcul interdicția

Între timp, interdicția propusă de SUA privind exporturile de motorină pare să fie determinată, în parte, de presiunea politică internă.

Prețurile motorinei în SUA sunt aproape de 7 dolari pe galon, ceea ce pune presiune asupra administrației Trump să demonstreze că face ceva pentru reducerea costului vieții înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a discutat cu rafinăriile despre o restricție voluntară a exporturilor, ca alternativă la o interdicție generală de 90 de zile.

Un briefing al Energy Policy Research Foundation (EPRF) a susținut că o interdicție a exporturilor americane de motorină s-ar putea întoarce împotriva SUA, deoarece rafinăriile funcționează deja la capacitate maximă și nu pot produce mai mult fără noi capacități.

Deoarece benzina și motorina sunt produse împreună, rezultatul ar fi mai puțină benzină, motorină și combustibil pentru aviație și prețuri mai mari la pompă”, se arată în briefingul EPRF.