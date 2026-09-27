„Te cumpăr și pe tine”, „Mor cu voi de gât”. Fritz publică lista „avertizărilor” primite

Printre mesajele primite de Fritz se numără:„Te cumpăr și pe tine”, „Mor cu voi de gât”, „Stai în banca ta, sunt alții mai mari ca tine!”, „Îi fac plângere penală lui Fritz”, „Care lege, tată?”, „Nu ești tu mare, sunt alții mai mari în București”, dar și „Casa e proprietate de vreo 15-20 de ani. În ăștia 15-20 de ani, nu s-a găsit nimeni să vină să-și ia casa? S-a dus domnul Fritz, domnul primar să ce …?”. Lista continuă cu „Plătești totul, totul ce faci” și „Ăia dinaintea ta de ce n-au venit?”.

„Ați înțeles. E o scurtă retrospectivă a «avertizărilor» primite de-a lungul anilor. Ca să văd că fiecare mică bucată a patrimoniului Timișoarei e din nou al timișorenilor, a meritat”, a scris Fritz, duminică, pe Facebook.

Fritz a dat ca exemplu vila de pe strada Loga 52, despre care afirmă că a fost pierdută ani la rând „în hățișul actelor false și al abuzurilor de după ’90”.

Potrivit președintelui USR, în 2023, după mai multe demersuri, imobilul a fost readus în proprietatea statului. Persoanele care foloseau casa au refuzat însă să o părăsească, iar după noi procese, autoritățile au reușit în acest an să intre în imobil.

Fritz spune că vila va fi transformată în grădiniță pentru copiii din Timișoara.

„3 zile. Înainte, împreună”, a mai scris Fritz, referindu-se la numărul de zile rămase până își va încheia mandatul de primar al Timișoarei. Dominic Fritz urmează să își piardă funcția după adoptarea reformei ANI.