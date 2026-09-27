Grindeanu, reacție după acuzațiile de „trădare”: Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs”, a transmis Grindeanu, duminică, pe Facebook.

Liderul PSD susține că „lucrurile sunt însă mult mai simple” și afirmă că Bolojan nu a fost îndepărtat de americani, ruși sau alte grupuri secrete, ci de votul românilor.

„Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu acuză decizii contrare intereselor României

Președintele PSD îi acuză, la rândul său, pe cei care îl acuză de „blat cu americanii” că ar fi luat decizii contrare intereselor României. Acesta invocă, printre altele, împrumuturile prin programul SAFE, măsuri prevăzute în PNRR privind capacitățile energetice, blocarea unor hidrocentrale și poziții referitoare la agricultura românească.

„Unii care au împrumutat cu dobândă – pe 40 de ani – miliarde prin programul SAFE. Totul pentru a da contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale. Unii care au cerut suspendarea fondurilor europene pentru România de supărare că favoritul lor – un condamnat definitiv, urmează să își piardă postul. Unii care au pus cu mâna lor în PNRR închiderea capacităților energetice ale României, când toată Europa a revenit la cărbune. Unii care au militat constant pentru blocarea finalizării hidrocentralelor care ar produce energie mai ieftină și, culmea, regenerabilă pentru români. Unii care au votat la Bruxelles împotriva fermierilor români și care au cerut condiționarea fondurilor pentru agricultura românească”, susține Grindeanu.

Grindeanu: „Eu sunt pro-român!”

„Eu sunt pro-român! Și tocmai de aceea susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO. La fel cum cred în apartenența noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată”, a mai spus Grindeanu.

Acesta susține că relația României cu SUA trebuie consolidată prin investiții americane în România și critică fosta guvernare pentru modul în care a gestionat relația cu Washingtonul, inclusiv în cazul reactoarelor de la Doicești.

Atacuri la adresa Oanei Gheorghiu și a lui Siegfried Mureșan

Grindeanu îi acuză, de asemenea, pe Oana Gheorghiu și pe premierul desemnat Siegfried Mureșan că au avut poziții care au afectat relația cu administrația americană.

„Uită toți, nu și diplomația americană, că personaje precum doamna Oana Gheorghiu au înjurat efectiv Administrația de la Washington, fără să se gândească la consecințe. La fel a făcut și prim-ministrul desemnat: Siegfried Vasile Mureșan. Ce nu au învățat acești politicieni amatori care vor să se califice la locul de muncă este că relația noastră cu SUA trebuie să evolueze constant prin investiții cât mai multe aici, în România, și pentru asta este nevoie de un guvern profesionist și cu viziune, construit în jurul PSD”.

Grindeanu ironizează declarațiile Oanei Țoiu despre relația cu SUA

Grindeanu face referire și la declarațiile ministrului interimar de Externe, Oana Țoiu, care a descris relația României cu SUA prin metafora unui „milkshake” și a spus că, din perspectiva României, „dragostea este încă acolo”. Liderul PSD susține că USR ar trebui să ceară clarificări de la partea americană și ironizează afirmațiile ministrului.

„Dacă USR și acoliții lor chiar sunt serioși în demersul lor, pot cere clarificări de la partea americană chiar prin ministrul lor din nefericire la Externe, Oana Țoiu. Poate află că o relație strategică nu este o ceartă între precupețe și nici un «milkshake». Și acest lucru, în cazul fericit, în care cineva le va și răspunde la capătul firului”.

PSD nu votează Guvernul condus de Siegfried Mureșan

În final, liderul PSD anunță că partidul nu va vota Guvernul condus de Siegfried Mureșan.

„Această nouă tentativă de manipulare din ultimele 48 de ore ne convinge cu atât mai mult că nu putem susține un Guvern clădit pe minciuni și incompetență. Cam atât despre trădare națională. În rest, rămâne cum am stabilit: PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan! PSD votează un guvern pro-român”, a încheiat președintele PSD.

Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan sunt acuzați de trădare, după ce Ambasadoarea SUA în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump, a declarat că SUA ar fi fost implicată în demiterea guvernului Ilie Bolojan, potrivit o investigație a Wall Street Journal.