Grindeanu, Simion și Ivan acuzați de trădare, după ce Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat că SUA ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan

Deputatul USR Alexandru Dimitriu susține că a formulat plângeri penale împotriva liderului PSD Sorin Grindeanu, liderului AUR George Simion și lui Bogdan Ivan, pe care îi acuză de „trădare” și de acțiuni care ar fi vizat, în opinia sa, „subminarea economică a României”.

Într-o postare pe Facebook, sâmbătă seara, Dimitriu cere ca cei trei să fie cercetați în legătură cu presupusele lor demersuri și relații cu oficiali americani.

Dimitriu face referire la întâlnirea avută la București, în luna martie, de Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Potrivit relatărilor publicate recent, întâlnirea a avut loc la 31 martie și a vizat, potrivit lui Grindeanu, inclusiv Coridorul Vertical de Gaze. Grindeanu a respins drept „fabulații” alte interpretări privind discuția.

„Povestea asta nu poate rămâne așa. Când statul român ajunge să fie penetrat la vârf și președinți de partide vând suveranitatea și securitatea economică a României, chiar suntem în fața unui act de trădare pedepsit de legea penală. Dincolo de întâlnirea privată la restaurant, acțiunile acestor indivizi au lăsat clar urme scrise. Ivan, ministru al Economiei, participant la masa de taină cu ambasadoarea SUA la Atena, a făcut presiuni oficiale la președintele României, la premier și a cerut implicarea SRI ca afacerea păguboasă pentru statul român să fie perfectată”, scrie Dimitriu.

Dimitriu vorbește despre „complot” și „înțelegeri ascunse

El invocă o relatare a The Wall Street Journal potrivit căreia Guilfoyle ar fi afirmat, la o cină desfășurată la Atena, că Statele Unite s-ar fi implicat în schimbarea guvernului condus de Ilie Bolojan. Avocatul ambasadoarei a contestat descrierea conversației, iar George Simion a negat că ar fi purtat discuții de acest tip cu Guilfoyle.

În postarea sa, deputatul USR pune sub semnul întrebării rolul avut de Grindeanu și Ivan în aceste întâlniri și lansează întrebări privind eventualele discuții sau înțelegeri cu reprezentanți ai unei puteri străine.

„Ce căuta Grindeanu la această întâlnire și ce rol a avut în complot? Ce înțelegeri ascunse a perfectat George Simion și de ce a sprijinit planul de demitere a guvernului, așa cum pretinde ambasadoarea SUA la Atena că a ordonat? Ce ordine a primit, la rândul lui, Bogdan Ivan, ca să facă presiuni la cel mai înalt nivel al statului român în vederea subminării economice a României?”, se întreabă Dimitriu.

„Adevărul trebuie să iasă la iveală complet!”, afirmă Dimitriu, susținând că situația trebuie clarificată prin intermediul unei anchete.

De unde a pornit scandalul

Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat, la o cină la Atena alături de ministrul grec al Energiei desfășurată în luna martie, că SUA ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan, și că asta s-ar putea întâmpla și în Grecia, conform jurnaliștilor de la Wall Street Journal. Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, este principala promotoare din partea SUA a proiectului Coridorul Verde în regiune, inclusiv în România. Kimberly Guilfoyle a fost logodnica lui Donald Trump jr. Premierul Ilie Bolojan nu a dat curs cererilor venite de la consorțiul americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze, de a cumpăra gaze din SUA la un cost peste prețul pieței.

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți oaspeți. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus grupului: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altora cărora li s-a povestit despre acest episod. Conversația a devenit aprinsă, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această descriere a schimbului de replici”, scrie Wall Street Journal.

Ce au spus Grindeanu și Simion

George Simion, răspuns la întrebarea adresată de G4Media pe tema declarațiilor ambasadoarei SUA:

„O cunosc și cred ca sunt prieten bun cu doamna ambasador. Nu am purtat astfel de discuții, pentru noi poziția legată de guvernarea PSD-PNL-USR a fost constantă. Cunoscând situația, sunt sigur că este vorba de o exprimare inventată sau scoasă din context. Ca politician român nu accept imixtiuni externe, nici chiar din partea partenerilor strategici americani”.

Sorin Grindeanu, răspuns la întrebarea adresată de G4Media pe tema declarațiilor ambasadoarei SUA.

„Discutiile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important. De altfel, am văzut că acest lucru se regăsește și în programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan. Restul aspectelor semnalate de dvs. sunt pure fabulații, care nu au făcut obiectul discuției”.