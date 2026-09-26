Zi decisivă pentru Guvernul Mureșan. Premierul desemnat depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor/Documentul INTEGRAL este disponibil/Fără taxe noi și TVA de 19%. Schimbări majore la pensii și ajutoare sociale

UPDATE ora 11: 53 Tánczos Barna cere TVA de 19% „imediat” și exclude majorarea taxelor

Tánczos Barna, propus de UDMR pentru funcțiile de vicepremier și ministru al Agriculturii în Cabinetul Mureșan, a declarat sâmbătă că viitorul Executiv ar trebui să evite majorarea taxelor și impozitelor și să reducă TVA la 19%. „Susținem în continuare ideea nemajurării taxelor, susținem ca nici un impozit, nici o taxă să nu fie majurată în perioada următoare, să reducem TV-ul la 19% imediat, și acest lucru este posibil și echilibru bugetar permite acest lucru”, a afirmat Tánczos Barna.

El a susținut totodată că România are nevoie, pentru următorii doi ani, de „un guvern stabil” și a indicat printre prioritățile pentru Agricultură irigațiile, legea arendei, leasingul funciar și dezvoltarea unui sistem de asigurări pentru fermierii afectați de provocările climatice.

UPDATE ora 11: 37 Drulă avertizează: „Dacă nu, se deschide calea anticipatelor”

Cătălin Drulă, propus de USR pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în Cabinetul Mureșan, a susținut sâmbătă că viitorul Executiv reprezintă „o alternativă clară” și a evocat scenariul alegerilor anticipate în cazul în care acesta nu va primi sprijinul necesar în Parlament.

„Dacă cei care se declară pro-europeni și susțin de o direcție pro-europeană votează acest guvern, avem parte și de acea stabilitate de care tot vorbesc, și de acea direcție pro-europeană, dacă nu se deschide calea anticipatelor și vom merge către decizia poporului, așa cum este normal într-o democrație”, a declarat Drulă. Acesta a precizat că miniștrii propuși se pregătesc pentru audierile programate la începutul săptămânii viitoare și și-a exprimat speranța că perioada de interimat se va încheia.

UPDATE ora 11:30 Mureșan cere audieri de câte o oră pentru fiecare ministru. Votul de învestitură, marți sau miercuri

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a cerut Parlamentului ca fiecare ministru propus să fie audiat timp de 60 de minute în comisiile de specialitate, argumentând că intervalul de 30 de minute folosit anterior este insuficient pentru o discuție serioasă. „Dorim ca parlamentarii de la toate partidele să poată adresa întrebări, să aibă o discuție serioasă cu miniștrii”, a declarat Mureșan.

Potrivit calendarului prezentat de premierul desemnat, audierile Cabinetului ar urma să aibă loc luni și marți, iar votul de învestitură în plen este vizat pentru a doua parte a zilei de marți sau, cel târziu, miercuri. Procedura parlamentară începe după ce Mureșan și-a prezentat echipa de 16 miniștri și trei vicepremieri, toți cei trei având și portofolii ministeriale.

UPDATE ora 11:15 Principalele obiective incluse în programul de guvernare propus de Mureșan

Pensionarea anticipată ar dispărea în sistemele unde ieșirea la pensie are loc prea devreme. Cumulul pensiei cu salariul la stat ar fi interzis. Pensiile speciale din apărare și ordine publică s-ar calcula după contribuție și vechime. Ajutoarele sociale ar fi condiționate de muncă sau formare pentru persoanele apte. Părinții care revin la muncă după primele șase luni ar păstra indemnizația de creștere a copilului.

Programul introduce și „Contul Viitorului”, un cont de economii și investiții deschis pe numele copilului.

Ținta de deficit pentru 2026 rămâne 6,2% din PIB, iar pentru 2030 obiectivul este sub 3%. Programul promite că nu vor exista taxe noi. TVA ar scădea la 19%, fără un termen precis. Impozitul minim pe cifra de afaceri ar fi eliminat de la 1 ianuarie 2027. Pensiile și alocațiile ar fi indexate în 2027, dar în limitele traiectoriei de deficit. Noua lege a salarizării unice ar trebui adoptată până la 31 octombrie 2026. ANAF s-ar reunifica cu Vama, ar face controale pe bază de risc și ar introduce un sistem bonus – malus pentru conducere.

Numărul parlamentarilor ar scădea cu 13%, dar sistemul electoral rămâne același. Fiecare minister ar avea cel mult trei secretari de stat. Agențiile cu atribuții suprapuse ar fi comasate, iar în administrația centrală s-ar aplica regula „o angajare la două plecări”. Atribuțiile de urbanism, transport, educație și sănătate din București ar trece de la sectoare la Primăria Generală. Apare și un „dividend al reformei”: din iulie 2027, jumătate din economiile certificate ar merge la reducerea taxării muncii.

UPDATE ora 11:09 Programul de guvernare integral

Siegfried Mureșan a depus programul de guvernare la Senat și la Camera Deputaților, despre care a spus ca a fost finalizat vineri.

Știrea inițială:

Cabinetul propus are 16 ministere și trei vicepremieri cu portofolii, câte unul din partea PNL, USR și UDMR. Conducerile celor trei formațiuni au aprobat vineri programul de guvernare și nominalizările pentru ministere.

Trei vicepremieri cu portofoliu

Mircea Abrudean, din partea PNL, este propus vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, Radu Miruță, de la USR, ar urma să ocupe funcțiile de vicepremier și ministru al Apărării Naționale, iar Tánczos Barna, din partea UDMR, este propus vicepremier și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Pentru Ministerul Justiției, cele trei formațiuni o susțin pe Andrea Chiș, fostă judecătoare și fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii, care este propusă ca independentă.

Lista miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan

Din partea PNL, Alexandru Nazare este propus la Ministerul Finanțelor, Raluca Turcan la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Oana Gheorghiu la Sănătate, Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene, Mihai Dimian la Educație și Cercetare, iar Sebastian Burduja la Energie.

Lista liberalilor a fost aprobată în unanimitate vineri de Biroul Politic Național al PNL.

USR îi propune, pe lângă Radu Miruță la Apărare, pe Oana Țoiu la Ministerul Afacerilor Externe, Cătălin Drulă la Transporturi și Infrastructură, Irineu Darău la Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism și Diana Buzoianu la Mediu, Ape și Păduri.

UDMR îi are pe Tánczos Barna la Agricultură, Cseke Attila la Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație și pe Bulcsú Koppány Ötvös la Cultură.

Dan Reșitnec, din partea USR, este propus pentru funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Drulă și Turcan, printre numele care revin în Executiv

Noua formulă propusă de Mureșan include mai multe persoane cu experiență guvernamentală. Cătălin Drulă este nominalizat din nou pentru Transporturi, minister pe care l-a mai condus în 2021, în timp ce Raluca Turcan este propusă pentru portofoliul Muncii.

Audierile și votul ar urma să aibă loc la începutul săptămânii

Siegfried Mureșan a declarat că se așteaptă ca audierile miniștrilor propuși și votul de învestitură să fie organizate la începutul săptămânii viitoare, astfel încât procedura să fie încheiată marți sau, cel târziu, miercuri.

Premierul desemnat s-a întâlnit vineri și cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, unde i-a prezentat șefului statului programul de guvernare.

Mureșan este a treia persoană desemnată în acest an să încerce formarea unui nou Guvern după demiterea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai. Eugen Tomac, desemnat în iunie, și-a depus ulterior mandatul după ce nu a reușit să formeze o majoritate, iar Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare în Parlament.