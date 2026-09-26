Drulă, înaintea audierilor pentru Guvernul Mureșan: „Mergem cu toată încrederea și cu toată inima în acest demers”

Drulă le-a mulțumit partenerilor din PNL și UDMR pentru susținerea formulei guvernamentale și a programului de guvernare, în contextul în care lista Cabinetului Mureșan cuprinde 16 ministere, iar audierile și votul sunt programate pentru începutul săptămânii viitoare.

Drulă: „Există o alternativă clară”

„Mulțumim partenerilor de la PNL și de la UDMR pentru că au fost alături de noi în acest emers, în această propunere de premier și de program de guvernare reformist, pentru ca Parlamentul României și România să aibă o alternativă reală. Și le mulțumesc colegilor mei din USR, cu excepția mea, ceilalți patru sunt deja în guvern și fac treabă zi de zi. Radu Miruță chiar la două ministere, el este în prezent și ministrul interimar de cinci luni la Ministerul Transportului, unde împreună cu secretarul de stat Horatiu Cosma fac o treabă extraordinară”, a declarat Cătălin Drulă.

USR l-a nominalizat pe Drulă pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în timp ce Radu Miruță este propunerea partidului pentru Ministerul Apărării Naționale. Diana Buzoianu este propusă la Mediu, Oana Țoiu la Afaceri Externe, iar Irineu Darău la Economie.

„Dacă nu, se deschide calea anticipatelor”

Cătălin Drulă a susținut că USR a promovat constant reformele și a legat votul asupra viitorului Cabinet de stabilitatea politică și de menținerea unei direcții pro-europene.

„USR a susținut permanent că avem nevoie de reforme în România. Am fost motor și promotor al acestor reforme, știm cu toții unde au fost frânele, iar în momentul de față, cu această propunere pe care v-o prezentăm astăzi, există o alternativă clară. Dacă cei care se declară pro-europeni și susțin de o direcție pro-europeană votează acest guvern, avem parte și de acea stabilitate de care tot vorbesc, și de acea direcție pro-europeană, dacă nu se deschide calea anticipatelor și vom merge către decizia poporului, așa cum este normal într-o democrație”, a afirmat Drulă.

Declarația vine în ziua în care premierul desemnat Siegfried Mureșan depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Conducerile PNL, USR și UDMR au aprobat vineri programul și propriile nominalizări pentru viitorul Executiv.

Audierile sunt așteptate luni și marți

Drulă s-a declarat încrezător înaintea procedurilor parlamentare și a spus că obiectivul este încheierea perioadei de interimat.

„Noi mergem cu toată încrederea și cu toată inima în acest emers, vom fi la audieri săptămâna viitoare, la început, luni marți, și sperăm că această perioadă de interimat să se încheie și să continuăm treaba, aș zicea să ne apucăm de treabă pentru că deja este fiecare zi dar cu atribuțiile unui guvern cu putere de plină”, a declarat Cătălin Drulă.

Calendarul invocat de acesta corespunde celui anunțat de premierul desemnat. Siegfried Mureșan a afirmat că obiectivul este ca audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul asupra Cabinetului să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.

Cătălin Drulă a mai condus Ministerul Transporturilor în 2021. Nominalizarea sa pentru revenirea la conducerea instituției a fost aprobată vineri de Comitetul Politic al USR.