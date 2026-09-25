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„Nu știu cine e premierul AUR”. Peiu, întrebat dacă l-ar propune pe Călin Georgescu

AUR nu a stabilit deocamdată pe cine ar susține pentru funcția de prim-ministru în eventualitatea unor alegeri anticipate și a unor negocieri ulterioare pentru formarea unei majorități parlamentare, a declarat vineri Petrișor Peiu, la Digi24.
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Oana Antipa
25 sept. 2026, 20:49, Politic
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Întrebat inclusiv despre variantele George Simion și Călin Georgescu, Peiu a refuzat să avanseze un nume, precizând că partidul nu are în acest moment un mandat în acest sens.

Peiu: „Nu avem încă o decizie în partid”

Întrebat cine ar fi premierul AUR în situația în care partidul ar ajunge la guvernare după alegeri anticipate, Petrișor Peiu a calificat deocamdată scenariul drept ipotetic.

„Încă o dată, discutăm despre o ipoteză care nu se bazează pe nimic deocamdată”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Întrebat apoi cu cine intenționează partidul să preia guvernarea, în condițiile în care susține organizarea anticipatelor, Peiu a răspuns:

„Noi nu am hotărât un mandat în partid pentru această fază, în caz că ajungem la o negociere. În caz că ajungem la o negociere pentru formarea unei majorități, nu avem încă o decizie în partid pentru a susține un nume sau altul.”

AUR și-a reiterat joi poziția potrivit căreia alegerile anticipate reprezintă soluția formațiunii pentru actuala criză politică. Partidul susține această variantă de mai multe luni.

George Simion, prima opțiune?

Petrișor Peiu a fost întrebat dacă lipsa unei decizii înseamnă că AUR este flexibil în privința persoanei care ar putea conduce un eventual guvern.

Liderul senatorilor AUR a invocat practica potrivit căreia președintele unei formațiuni are prioritate în ocuparea funcțiilor importante.

„Întotdeauna într-un partid, președintele partidului este primul chemat sau primul care are, dacă vreți, îndreptățirea să ocupe funcțiile importante în stat”, a declarat Peiu.

Peiu a fost întrebat dacă AUR așteaptă să vadă dacă George Simion dorește funcția de premier pentru el sau dacă l-ar putea propune pe Călin Georgescu.

Acesta nu a indicat care dintre aceste variante ar putea fi aleasă, argumentând că asemenea informații ar face parte dintr-o eventuală negociere politică:

„Cu toată stima, dar dacă eu vă spun dumneavoastră dinainte tot, ce mai discutăm cu eventualii parteneri din acea majoritate?”

Călin Georgescu, pe listele AUR sau propus pentru funcția de premier?

Discuția s-a concentrat ulterior asupra lui Călin Georgescu. Întrebat explicit dacă exclude scenariul în care acesta ar putea fi propus pentru funcția de prim-ministru sau ar candida pe listele AUR în eventualitatea alegerilor anticipate, Peiu nu a exclus variantele.

„Eu nu știu ca domnul Călin Georgescu să-și fi manifestat vreodată dorința să fie parlamentar”, a declarat senatorul AUR.

Întrebat dacă partidul și-ar dori însă ca Georgescu să candideze pe listele sale, Peiu a răspuns:

„Încă o dată, dacă domnul Georgescu își va manifesta dorința să fie parlamentar și dacă acea dorință se va îndrepta spre listele AUR, vom decide la momentul respectiv. Ce pot să vă spun este că domnia sa se bucură de o apreciere destul de mare în rândul partidului.”

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