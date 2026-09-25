Primele obuziere K9 din Coreea de Sud au ajuns în România. Producția va începe și la fabrica din Dâmbovița

Sosirea în România a primelor sisteme din programul de înzestrare cu obuziere autopropulsate pe șenile a fost anunțată vineri de presa internațională de specialitate. Potrivit Defence Blog, livrarea cuprinde obuziere K9, care vor intra în dotarea Forțelor Terestre Române, vehicule K10 pentru aprovizionarea cu muniție în teren și vehicule de recuperare K12.

România a semnat, la 9 iulie 2024, un contract de aproape un miliard de dolari cu producătorul sud-coreean de armament Hanwha Aerospace pentru 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule K10. Contractul include și vehicule de sprijin pe șenile și pe roți, precum și 18.000 de proiectile de calibrul 155 mm pentru obuzierele K9.

Primul lot, produs în Coreea de Sud

Un prim lot, format din 18 obuziere K9 și 12 vehicule K10, a fost produs în Coreea de Sud, în timp ce restul sistemelor urmează să fie fabricate în România.

Inițial, contractul prevedea ca primele sisteme să fie livrate la începutul anului 2027. Compania coreeană anunțase însă că primele vehicule vor ajunge în România în a doua jumătate a acestui an, pentru teste și evaluări, iar celelalte la începutul anului viitor.

Primul K9 destinat României a ieșit de pe linia de producție din Coreea de Sud în primăvara acestui an. Varianta românească a obuzierului a primit numele „Tunetul”.

K9 și K10, noile sisteme ale Armatei Române

K9, un obuzier autopropulsat pe șenile, este echipat cu un tun de calibrul 155 mm și țeavă cu lungimea de 52 de calibre, adică de aproximativ 8 metri. După executarea focului, își poate schimba rapid poziția pentru a reduce riscul de a fi lovit de riposta adversarului.

România este cea de-a zecea țară care a cumpărat sistemul K9 și al șaselea stat membru NATO care îl va avea în dotare, după Turcia, Polonia, Norvegia, Finlanda și Estonia. Noile obuziere vor înlocui sisteme de artilerie mai vechi folosite în prezent de Armata Română.

K10 este construit pe același tip de șasiu ca K9 și are rolul de a aproviziona obuzierele cu muniție în teren. Vehiculul poate transporta 104 proiectile și 504 încărcături de propulsie, necesare pentru lansarea proiectilelor, iar transferul muniției către K9 se face automat.

După Norvegia și Australia, România devine astfel cel de-al treilea operator al vehiculului blindat pe șenile K10.

Producția K9 se mută și în România

O parte importantă a programului urmează să fie derulată în România. Hanwha Aerospace a început în februarie construcția unei fabrici la Petrești, în județul Dâmbovița, prima unitate de producție din Europa a companiei sud-coreene.

Fabrica va ocupa aproximativ 181.000 de metri pătrați și va avea linii de asamblare, zone pentru testarea și verificarea vehiculelor și o pistă de testare cu o lungime de aproximativ 1,75 kilometri.

Aici vor fi produse, pentru început, obuzierele K9 și vehiculele K10. Sud-coreenii și-au propus ca până la 80% din activitățile aferente producției să fie realizate cu participarea industriei românești.

Compania sud-coreeană a anunțat și planuri de investiții de 1,3 miliarde de euro în producția de apărare și transferul de tehnologie în România. Pe termen mai lung, fabrica din Dâmbovița ar putea produce și vehicule de luptă ale infanteriei, sisteme de lovire de precizie cu rază lungă de acțiune și vehicule terestre fără pilot.

Potrivit contractului semnat în 2024, Armata Română trebuie să primească 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule K10 în termen de cinci ani. Dintre acestea, 36 de obuziere K9 și 24 de vehicule K10 urmează să fie fabricate în România.