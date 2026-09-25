Țara renumită pentru ploaie care dă o lecție Europei: Cum poți obține economii de peste 1.000 de euro pe an

Estimarea provine dintr-o analiză a peste 15 milioane de locuințe britanice, realizată de o companie, potrivit Euronews.

Un sistem optimizat de panouri și baterii montat pe acoperiș ar aduce economii de circa 1.100 de euro anual. Compania numește această sumă un „salariu din lumina soarelui”.

Chiar și în Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, economiile medii au depășit 930 de euro. Cercetătorii au folosit imagini din satelit pentru fiecare locuință. Au luat în calcul înclinația și orientarea acoperișului, consumul local de energie și producția solară pe oră.

Sud-vestul Țării Galilor a avut cele mai mari economii estimate, de aproximativ 1.160 de euro pe an.

Urmează sud-estul Angliei, cu circa 1.150 de euro. În Irlanda de Nord, cele mai bune randamente au apărut în est, nu în sud.

Economiile nu depind doar de soare, arată studiul. Contează și prețul curentului, unghiul acoperișului, orele de consum, bateriile și plata pentru energia trimisă în rețea. Panourile produc mai puțin pe vreme înnorată, dar nu se opresc.

O organizație britanică estimează că un sistem tipic se amortizează în 10-12 ani.

Rezultatele din Marea Britanie sugerează un potențial similar și în restul Europei. Panourile ar putea fi rentabile mult dincolo de sudul continentului, mai ales cu baterii. Acestea permit stocarea energiei produse ziua pentru folosirea ei ulterioară.

Un studiu al Centrului Comun de Cercetare (JRC), publicat la începutul anului, arată un potențial uriaș. Panourile de pe acoperișuri ar putea acoperi 40% din necesarul de electricitate al UE până în 2050.

În Finlanda și Danemarca, doar acoperișurile clădirilor nerezidențiale ar asigura cel puțin 95% din capacitatea solară vizată pentru 2030. Totuși, potrivit JRC, doar un acoperiș din zece din Europa are în prezent panouri solare.