România U21, start în forță în meciurile decisive pentru EURO 2027. „Dubla” lui Vermeșan în Cipru/Victorie categorică: 3-0 pentru tricolori

UPDATE ora 20:56 – România U21 s-a impus cu 3-0 în deplasarea cu Cipru

După cele două goluri înscrise de Ioan Vermeșan în prima repriză, în minutele 34, din penalty, și 44, Kevin Ciubotaru a stabilit scorul final în minutul 89, cu un șut din apropierea porții, la colțul lung. Gazdele au avut cea mai importantă ocazie în minutul 80, când au trimis mingea în bară. Pentru „tricolorii” lui Costin Curelea urmează alte două partide decisive în cursa pentru calificare: cu Finlanda, pe 30 septembrie, și cu Spania, pe 6 octombrie.

Știrea inițială:

Partida reprezintă primul dintre ultimele trei teste decisive ale României în cursa pentru calificarea la turneul final găzduit în 2027 de Albania și Serbia.

Vermeșan, două goluri și o bară

România a început ofensiv partida de pe AEK Arena din Larnaca și a încercat să recupereze mingea cât mai aproape de poarta adversă.

Prima ocazie importantă a venit în minutul 23, când Eduard Radaslavescu a trimis spre colțul scurt, însă portarul cipriot Kyriakou a intervenit.

„Tricolorii” au deschis scorul în minutul 34. Kevin Ciubotaru a fost faultat în careu, iar arbitrul slovac Lukáš Dzivjak a acordat lovitură de la 11 metri. Ioan Vermeșan și-a asumat execuția și a trimis puternic, în partea superioară a porții.

Atacantul României putea realiza „dubla” numai patru minute mai târziu. Vermeșan a șutat din interiorul careului, la firul ierbii, însă mingea a lovit bara.

Golul al doilea a venit totuși înainte de pauză. În minutul 44, Vermeșan a finalizat din careu și a dus scorul la 2-0.

România luptă pentru calificarea la EURO 2027

Meciul din Cipru are o miză importantă pentru selecționata pregătită de Costin Curelea. După primele șapte partide din grupă, România ocupa locul al treilea, în urma Spaniei și Finlandei.

Prima clasată la finalul preliminariilor obține calificarea directă la Campionatul European. Lupta României vizează însă și poziția secundă.

Sistemul de calificare prevede că, dintre cele nouă formații care termină grupele pe locul al doilea, cea mai bine clasată se califică direct la turneul final, în timp ce celelalte opt echipe dispută un baraj în dublă manșă.

Înaintea partidei de la Larnaca, România acumulase victorii cu San Marino, Cipru și Kosovo, dar pierduse confruntările cu Finlanda și Spania.

Urmează Finlanda și Spania

După deplasarea din Cipru, naționala U21 mai are două meciuri care pot decide soarta calificării.

România va întâlni Finlanda pe 30 septembrie, de la ora 19:00, după ce nordicii s-au impus cu 2-0 în partida tur. Ultimul meci al grupei este programat pe 6 octombrie, de la ora 20:00, în deplasare cu Spania.

Pentru confruntarea cu Cipru, Costin Curelea a început cu următoarea formulă: Lefter – Dorobanțu, Duțu, Pașcalău, Ciubotaru – Vulturar, Cîmpean – Doicaru, Radaslavescu, Burnete – Vermeșan.

Partida se dispută pe AEK Arena din Larnaca.