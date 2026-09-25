Ce post TV transmite Suedia – România. Tricolorii debutează în Liga Națiunilor, cu Gică Hagi pe bancă

Suedia – România se dispută pe Strawberry Arena, iar meciul va fi transmis în direct de postul de televiziune Antena 1. Partida poate fi urmărită și pe AntenaPLAY.

Suedia – România începe la ora 21:45

Confruntarea de vineri, 25 septembrie, face parte din prima etapă a Grupei B4 din Liga B a Ligii Națiunilor.

România a ajuns în Liga B după ce a câștigat grupa din ediția precedentă a competiției, când a evoluat în Liga C. Adversarele tricolorilor din actuala grupă sunt Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina.

Meciul de la Stockholm este programat la ora 20:45 în Suedia, respectiv 21:45 în România.

Este, totodată, primul meci oficial pentru Gheorghe Hagi după revenirea pe banca naționalei. Înaintea startului Ligii Națiunilor, România a disputat în luna iunie două partide amicale, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor.

Aproximativ 35.000 de spectatori sunt așteptați pe stadion

Potrivit informațiilor transmise de Federația Română de Fotbal după ședința tehnică, organizatorii se așteaptă la aproximativ 35.000 de spectatori pe Strawberry Arena.

În jur de 1.500 dintre aceștia ar urma să fie suporteri români.

FRF a transmis și recomandări speciale pentru deplasarea fanilor tricolori de la gara Solna către stadion, accesul acestora urmând să se facă spre sectoarele rezervate în Peluza Nord.

Porțile arenei se deschid la ora locală 19:15, iar acoperișul stadionului va rămâne deschis pe durata partidei.

România va evolua în echipament roșu. Este pentru prima dată când tricolorii folosesc actualul model al tricoului roșu, în condițiile în care Suedia va juca în tradiționalul echipament galben-albastru.

Echilibru în ultimele confruntări directe

Bilanțul recent dintre cele două naționale indică un echilibru aproape perfect. În ultimele opt confruntări directe, România și Suedia au obținut câte trei victorii, iar alte două meciuri s-au încheiat la egalitate.

Cele două selecționate se vor întâlni din nou foarte curând. Returul este programat pe 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București.

Până atunci, România va mai disputa două partide: cu Bosnia-Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională, și cu Polonia, pe 2 octombrie, la Varșovia.

Lotul României pentru meciul cu Suedia

Gheorghe Hagi a ales 23 de fotbaliști pentru deplasarea de la Stockholm, în condițiile în care naționala are de disputat patru meciuri într-un interval de numai 11 zile.

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.

Fundași: Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Borza.

Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir.

Atacanți: Dennis Man, Darius Olaru, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Florin Tănase și Louis Munteanu.

Alți nouă jucători din lotul extins au rămas la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia și se pregătesc pentru următoarele partide: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

Programul României din această primă fereastră a Ligii Națiunilor este unul foarte comprimat: Suedia – România, pe 25 septembrie; România – Bosnia-Herțegovina, pe 28 septembrie; Polonia – România, pe 2 octombrie; România – Suedia, pe 5 octombrie.