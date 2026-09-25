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Claudiu Manda: PSD este pregătit să își asume guvernarea, dar și pentru anticipate

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a transmis, într-o postare pe Facebook, că PSD este pregătit atât pentru alegeri anticipate, cât și să își asume guvernarea.
Claudiu Manda: PSD este pregătit să își asume guvernarea, dar și pentru anticipate
sursa foto: facebook.com/claudiu manda
Laura Buciu
25 sept. 2026, 20:19, Politic
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Manda spune că a participat, la Sinaia, la o discuție cu reprezentantele organizației de femei a partidului despre problemele cu care se confruntă comunitățile și despre direcția pe care PSD ar trebui să o urmeze în perioada următoare.

Social-democratul a criticat actuala situație politică și a susținut că, în opinia sa, politicile promovate în ultimele luni au accentuat problemele economice.

„Ne aflăm într-un moment politic greu și nedrept pentru români”, a transmis Manda, acuzându-l pe premierul interimar Ilie Bolojan că ar fi blocat, în ultimele luni, formarea unui Guvern.

Referindu-se la noua formulă guvernamentală propusă de premierul desemnat Siegfried Mureșan, Manda a criticat negocierile politice și lista de miniștri.

„Pentru funcții s-au găsit repede soluții. Dar pentru România, domnule Mureșan?”, a scris Manda pe Facebook.

Manda afirmă că PSD nu se teme de perspectiva alegerilor anticipate și susține că partidul este pregătit să participe la un astfel de scrutin.

„PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Așa cum am spus, suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea”, a transmis social-democratul.

Manda a prezentat și direcția pe care PSD susține că ar trebui să o urmeze un eventual guvern condus de partid: relansarea economiei și dezvoltarea României, printr-un program despre care social-democrații spun că ar fi construit în jurul nevoilor populației.

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