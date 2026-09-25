Radu Miruță, după ce a stat peste o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând”

Într-o postare publicată pe platforma Facebook, Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor și-a cerut scuze transportatorilor și șoferilor care au fost nevoiți să aștepte în trafic și a susținut că modul în care erau organizate lucrările nu respecta condițiile necesare pentru reducerea impactului asupra circulației.

„Patru oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare”

Miruță afirmă că, după mai bine de o oră petrecută în coloană, a ajuns la punctul care genera blocajul și a coborât din mașină pentru a vedea cum se desfășoară lucrările.

„Patru oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând”, a relatat acesta.

El spune că a încercat apoi să afle cine coordona activitatea de la fața locului, însă i s-ar fi transmis că persoana responsabilă nu se afla în zona lucrărilor, ci „la o pensiune, mai în amonte”.

Potrivit relatării sale, circulația era oprită pentru perioade prea lungi și fără o organizare care să reducă efectele asupra traficului.

Valea Oltului reprezintă unul dintre principalele coridoare rutiere dintre sudul țării și Transilvania, iar lucrările și restricțiile de circulație pot produce rapid coloane importante atunci când traficul este intens.

Miruță: Traficul poate fi oprit maximum 15 minute în situații excepționale

Miruță afirmă că a verificat situația cu reprezentanții CNAIR și că, potrivit condițiilor aplicabile lucrărilor respective, firma poate opri circulația, în situații excepționale, pentru cel mult 15 minute.

În teren, susține acesta, intervalul ar fi fost depășit.

„În realitate, un domn cu stația în mână oprea traficul pentru mult mai mult”, a afirmat Miruță, precizând că șoferii așteptau pe ambele sensuri de circulație.

El consideră că, la volumele de trafic înregistrate pe Valea Oltului, prelungirea unei opriri produce un efect în lanț, iar coloanele se pot întinde rapid pe distanțe mari.

A cerut prezența permanentă a unui responsabil CNAIR

În urma situației constatate, Miruță spune că i-a contactat pe directorul general al CNAIR și pe directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Le-a solicitat ca, de acum înainte, la lucrările respective să fie prezent permanent un responsabil al CNAIR care să urmărească modul în care sunt gestionate restricțiile.

Acesta ar urma să verifice dacă opririle sunt justificate, dacă succesiunea operațiunilor este organizată astfel încât traficul să fie perturbat cât mai puțin și dacă persoana care coordonează lucrările se află efectiv la fața locului.

Miruță admite că lucrările de infrastructură pot necesita oprirea temporară a circulației, inclusiv din considerente de siguranță, dar susține că restricțiile trebuie gestionate în funcție de intensitatea traficului și de obligațiile stabilite pentru executant.

„Lucrările trebuie făcute. Dar trebuie făcute cu respect pentru oamenii care folosesc drumul”, a transmis acesta.

În finalul mesajului, Miruță a sintetizat criticile într-o formulare tranșantă: „Pe Valea Oltului, oamenii cu vestă pe ei nu sunt decor pentru o lucrare. Lucrările trebuie organizate în jurul traficului, nu traficul în jurul comodității celor care lucrează”.