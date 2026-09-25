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Rogobete, veste pentru pacienții cu mastocitoză sistemică: Au acces la tratamentul cu avapritinib

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, spune, vinerii, că pacienții din România diagnosticați cu mastocitoză sistemică au în prezent acces la tratamentul cu avapritinib, după aprobarea decontării medicamentului pentru pacienții eligibili.
Rogobete, veste pentru pacienții cu mastocitoză sistemică: Au acces la tratamentul cu avapritinib
Laura Buciu
25 sept. 2026, 21:20, Politic
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Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Rogobete a explicat că, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Sănătății, a avut mai multe întâlniri cu asociațiile de pacienți și a susținut că deciziile din sistemul sanitar trebuie să pornească și de la nevoile concrete ale acestora.

„Când trăiești cu o boală rară, un tratament inovativ nu este doar un medicament. Poate fi șansa de a-ți recâștiga viața de zi cu zi”, a transmis Alexandru Rogobete.

Fostul ministru spune că, în urma discuțiilor cu reprezentanții pacienților cu mastocitoză sistemică, a fost aprobată decontarea avapritinibului pentru pacienții la care simptomele severe ale bolii nu pot fi controlate suficient cu terapiile existente.

Ce este avapritinibul

Avapritinib este un inhibitor de kinază utilizat în tratamentul unor forme de mastocitoză sistemică. Rogobete susține că, pentru pacienții eligibili, medicamentul reprezintă o nouă opțiune terapeutică și poate contribui la îmbunătățirea calității vieții.

Potrivit fostului ministru al Sănătății, problema accesului la tratament a fost discutată inclusiv cu Nicoleta Vaia Nidelea, președinta Asociației Suport Mastocitoză România, precum și în cadrul Conferinței Naționale de Mastocitoză de la Spitalul Universitar de Urgență București.

„Astăzi, pacienții din România au acces la acest tratament”, afirmă Alexandru Rogobete.

Fostul ministru folosește această decizie drept exemplu pentru propria viziune asupra reformei în sănătate, susținând că aceasta ar trebui să însemne investiții, modernizare și introducerea unor tratamente și tehnologii noi în beneficiul pacienților.

„Pentru un pacient cu o boală rară, o decizie luată într-un minister poate însemna, foarte concret, o șansă în plus la viață, la calitate și la demnitate”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

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