Guvernul Mureșan, gata de vot. Cine sunt miniștrii propuși

Siegfried Mureșan a declarat, după depunerea documentelor, că noul Cabinet va păstra numărul actual de ministere.

„Guvernul va avea același număr de ministere ca până acum, nu se creează ministere adiționale, și Guvernul va avea doar trei vicepremieri, fiecare dintre ei cu portofoliu”, a declarat premierul desemnat.

Mircea Abrudean – Interne și vicepremier

Pentru Ministerul Afacerilor Interne și funcția de vicepremier este propus Mircea Abrudean. Mureșan a invocat experiența acestuia în administrația locală și centrală, menționând că a fost prefect al județului Cluj, inclusiv în perioada pandemiei, iar ulterior secretar general al Guvernului.

În prezent, Abrudean este președintele Senatului. Mureșan a spus că experiența acumulată în administrație îl recomandă pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Radu Miruță – Apărare și vicepremier

La Apărare, Mureșan îl propune din nou pe Radu Miruță, care ar urma să fie și vicepremier.

Premierul desemnat a pus accentul pe activitatea lui Miruță în programul european SAFE, susținând că acesta a accelerat înzestrarea Armatei Române și a reușit absorbția prefinanțării prin acest mecanism.

„Datorită muncii sale, România a primit deja peste 2,5 miliarde de euro pentru securitate și apărare din partea Uniunii Europene”, a spus Mureșan.

Tánczos Barna – Agricultură și vicepremier

Tánczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are, potrivit lui Mureșan, experiență în mai multe guverne.

Premierul desemnat a amintit că Tánczos a fost ministru al Mediului, ministru al Finanțelor și vicepremier și că, în ultimele luni, a gestionat ca ministru interimar portofoliul Agriculturii.

Andrea Chiș – Justiție

Pentru Ministerul Justiției este propusă Andrea Chiș, ca ministru independent. Mureșan a subliniat că nominalizarea a fost agreată de cele trei partide ale coaliției și că aceasta ar urma să-și păstreze independența pe durata mandatului.

El a descris-o drept un fost judecător cu peste 25 de ani de experiență la Judecătoria Cluj, Tribunalul Cluj și Curtea de Apel Cluj. Chiș a fost membru al CSM în perioada 2017-2023 și are și o experiență academică.

„Sunt convins că își va exercita cu succes, cu transparență, într-un spirit al dialogului și cu agenda clară menită să întărească statul de drept în România această responsabilitate. Ne dorim o justiție puternică și independentă”, a spus Mureșan.

Alexandru Nazare – Finanțe

La Finanțe este propus Alexandru Nazare. Mureșan a spus că acesta, împreună cu premierul Ilie Bolojan, a contribuit la stabilizarea finanțelor țării în acest an.

Premierul desemnat l-a prezentat, de asemenea, drept un „factor de încredere” pentru partenerii financiari, investitori și partenerii internaționali ai României.

Oana Țoiu – Afaceri Externe

Oana Țoiu este propusă pentru continuarea mandatului de ministru al Afacerilor Externe.

Mureșan a afirmat că Țoiu a gestionat procesul de aderare a României la OECD, despre care a spus că este aproape finalizat. El a menționat și recrutările și concursurile pentru tineri diplomați și a invocat reacția Ministerului de Externe în situații de criză, inclusiv repatrierea românilor din Orientul Mijlociu.

Premierul desemnat a spus că Țoiu a avut, de asemenea, o poziționare clară în contextul agresiunii Federației Ruse în regiune.

Oana Gheorghiu – Sănătate

La Ministerul Sănătății este propusă Oana Gheorghiu. Mureșan a amintit implicarea sa în construirea primului spital de oncologie pediatrică din România și experiența de peste un deceniu în domeniul sănătății.

Premierul desemnat a spus că Gheorghiu va continua în Guvern „în același spirit al transparenței și al eficientizării instituțiilor publice” și a făcut referire la activitatea acesteia în domeniul companiilor de stat.

Cătălin Drulă – Transporturi și Infrastructură

Pentru Transporturi și Infrastructură este propus Cătălin Drulă, care a mai deținut portofoliul în perioada 2020-2021.

Mureșan a susținut că Drulă a inițiat construcția unei autostrăzi către nord-estul țării și că, în mandatul său, A7 a fost inclusă în PNRR, ceea ce a permis identificarea finanțării pentru proiect.

El a invocat și faptul că, în prezent, sunt deja în circulație tronsoane ale autostrăzii A7 către județele Moldovei.

Cseke Attila – Dezvoltare

La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este propus din nou Cseke Attila.

Mureșan a apreciat experiența acestuia în gestionarea portofoliului și a menționat investițiile locale finanțate prin programul Anghel Saligny, precum și relația cu primăriile și consiliile județene.

Raluca Turcan – Muncă

Raluca Turcan este propusă pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, portofoliu pe care l-a mai condus în perioada 2020-2021.

Mureșan a amintit că, în acel mandat, Turcan a început reforma sistemului public de pensii, inclusiv recalcularea pensiilor pe baza contributivității, precum și procesul de digitalizare a caselor de pensii.

Premierul desemnat a indicat noua lege a salarizării unitare drept una dintre prioritățile mandatului acesteia.

Dragoș Pîslaru – Fonduri europene

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este propus din nou Dragoș Pîslaru.

Mureșan a spus că acesta a preluat portofoliul în urmă cu aproximativ un an, într-un moment în care PNRR era întârziat, și că a renegociat planul cu Comisia Europeană, astfel încât România să păstreze fondurile europene nerambursabile disponibile.

Premierul desemnat a afirmat că Pîslaru a încheiat cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență.

Irineu Darău – Economie și digitalizare

Irineu Darău este propus pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Mureșan a afirmat că, în domeniul gestionat de acesta, au fost îndeplinite țintele și jaloanele din PNRR și că, în ultimele luni, România a absorbit peste 900 de milioane de euro prin PNRR.

Premierul desemnat a mai spus că echipa de la Ministerul Economiei a contribuit la salvarea finanțării pentru peste 3.200 de firme din programul Startup Nation.

Diana Buzoianu – Mediu

La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este propusă Diana Buzoianu.

Mureșan a evidențiat reforma Romsilva, menționând reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19, precum și sesizarea procurorilor în cazul unor nereguli despre care a spus că au implicat milioane de lei.

Premierul desemnat a amintit și lansarea sistemului de monitorizare a pădurilor, atragerea de fonduri europene pentru sector și întărirea Gărzii de Mediu.

Sebastian Burduja – Energie

Sebastian Burduja, care a mai ocupat portofoliul Energiei în perioada 2023-2025, este propus din nou pentru această funcție.

Mureșan a spus că în perioada respectivă au fost semnate contracte de peste un miliard de euro din Fondul pentru Modernizare, bani destinați inclusiv construcției unor noi centrale.

„Obiectivul la Ministerul Energiei este foarte clar: să reducem prețul energiei pentru români”, a declarat premierul desemnat.

Bulcsú Koppány Ötvös – Cultură

La Ministerul Culturii este propus Bulcsú Koppány Ötvös, în prezent secretar de stat în acest minister, unde se ocupă de patrimoniu.

Mureșan l-a prezentat ca specialist în domeniu, menționând experiența sa de arheolog, muzeograf și în administrarea instituțiilor culturale.

Mihai Dimian – Educație și Cercetare

Pentru Ministerul Educației și Cercetării este propus Mihai Dimian, profesor și cercetător în inginerie.

Premierul desemnat a menționat că Dimian a fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și prorector responsabil de activitatea de cercetare înainte de nominalizarea sa pentru funcția de ministru.

Dan Reșitnec este propus secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Nominalizarea sa completează echipa Cabinetului prezentată de Mureșan.

Audierile, programate pentru luni și marți

Mureșan a anunțat că a solicitat Parlamentului ca audierile miniștrilor propuși în comisiile de specialitate să dureze 60 de minute, apreciind că intervalul de 30 de minute folosit în trecut este insuficient.

„Dorim ca parlamentarii de la toate partidele să poată adresa întrebări, să aibă o discuție serioasă cu miniștrii”, a spus Mureșan.

Potrivit calendarului anunțat de premierul desemnat, audierile ar urma să aibă loc luni și marți, iar votul de învestitură în plen în a doua parte a zilei de marți sau, cel târziu, miercuri.

Premierul desemnat a spus că miniștrii propuși au obiective stabilite în programul de guvernare și că sunt pregătiți pentru audierile parlamentare.

Procedura de învestire continuă prin audierile în comisiile de specialitate, urmate de votul asupra programului și a listei Guvernului în plen.