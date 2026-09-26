Mureșan, întrebat dacă programul de guvernare a fost făcut cu AI: „Nu l-am scris de mână cu pixul”

Mureșan a susținut că ideile și măsurile cuprinse în program provin de la experții celor trei partide care susțin Cabinetul, precum și din consultările cu reprezentanți ai societății, iar instrumentele informatice au fost folosite în procesul tehnic de redactare și formatare. PNL, USR și UDMR au aprobat programul înainte ca acesta să fie depus la Parlament.

„Toate ideile sunt idei elaborate cu inteligența umană”

Întrebarea adresată premierului desemnat a pornit de la aparenta contradicție dintre afirmația potrivit căreia programul a fost realizat cu „inteligență umană” și mențiunea din document referitoare la utilizarea unui program de inteligență artificială.

„Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană. Toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor trei partide. Am formatat programul de guvernare, am făcut liniile și punctulețele și așa mai departe cu tehnologia informației, așa cum cu toții în era modernă facem de mulți ani de zile”, a declarat Siegfried Mureșan.

Programul prezentat de premierul desemnat include, între altele, măsuri privind fiscalitatea, reforma administrației, pensiile, energia, digitalizarea serviciilor publice și utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în administrație, cu respectarea protecției datelor.

Mureșan: Ideile au venit și de la fermieri, întreprinzători și sindicate

Premierul desemnat a insistat că propunerile din document nu au fost generate de inteligența artificială și a enumerat sursele despre care spune că au contribuit la elaborarea măsurilor.

„Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane din cele trei partide, ale contribuțiilor colegilor din cele trei partide, din administrația locală, din administrația centrală, din grupurile parlamentare. Sunt rezultatul ideilor pe care le-am primit din societate, de la fermieri, de la întreprinzători, de la sindicate, de la asociații padronale. Dar nu le-am scris de mână cu pixul, ci le-am scris pe calculator și am folosit tehnologia informației și mijloacele IT care ne fac pe toți mai eficienți în anul 2026”, a declarat Mureșan.

Programul și lista Cabinetului au ajuns în Parlament

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista Cabinetului propus. Formula guvernamentală convenită de PNL, USR și UDMR cuprinde 16 ministere și trei vicepremieri, fiecare dintre aceștia având și un portofoliu ministerial.

Următoarea etapă este audierea miniștrilor propuși în comisiile parlamentare de specialitate. Mureșan a anunțat anterior că obiectivul este ca audierile să se desfășoare luni și marți și a cerut ca fiecare candidat la funcția de ministru să beneficieze de cel puțin 60 de minute pentru întrebările parlamentarilor și răspunsuri.