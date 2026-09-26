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Siegfried Mureșan: Neparticiparea PSD la votul de învestitură ar fi „un act ostil”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat sâmbătă că neparticiparea parlamentarilor PSD la votul de învestitură a viitorului Guvern ar reprezenta, în opinia sa, „un act ostil” la adresa Parlamentului și a președintelui României.
Siegfried Mureșan: Neparticiparea PSD la votul de învestitură ar fi „un act ostil”
sursă foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
26 sept. 2026, 12:03, Politic
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Întrebat despre informațiile potrivit cărora social-democrații ar putea fi prezenți în Parlament în ziua votului, dar nu ar vota, Mureșan a spus că se așteaptă ca parlamentarii PSD să participe la procedură.

„Ar fi ciudat ca partidul condus de președintele Camerei Deputaților să boicoteze o ședință a Parlamentului și un vot în Parlamentul României. Ar fi o lipsă flagrantă de respect față de Parlamentul României dacă parlamentarii PSD, care dă în momentul de față președinția Camerei Deputaților, nu ar participa la vot”, a afirmat Mureșan.

El a spus că se așteaptă ca parlamentarii social-democrați să fie prezenți la vot.

„Mă aștept ca parlamentarii PSD să fie la serviciu în ziua votului și să muncească în ziua votului. Orice altceva ar fi un act ostil la adresa Parlamentului, la adresa parlamentarismului și ar fi și un act ostil la adresa președintelui României, care încearcă, după puterile pe care le are și cu mijloacele pe care le are, să rezolve această criză politică”, a declarat premierul desemnat.

Mureșan a adăugat că o eventuală neparticipare a parlamentarilor unui partid la procedura de învestire ar reprezenta, în opinia sa, „o sfidare clară a Constituției, a procedurii de desemnare și a președintelui României”.

Declarațiile au fost făcute după ce premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista Cabinetului pe care îl propune. PSD a anunțat anterior că nu va susține Guvernul Mureșan în Parlament, astfel că obținerea voturilor necesare pentru învestire depinde și de poziția celorlalți parlamentari care nu fac parte din coaliția PNL-USR-UDMR.

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