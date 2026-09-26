Tánczos Barna, despre prioritățile pentru Agricultură în Cabinetul Mureșan: irigații, legea arendei și asigurări pentru fermieri

Reprezentantul UDMR a pus accentul și pe stabilitatea economică, adoptarea unei noi legi a salarizării și măsurile destinate fermierilor, de la irigații și legea arendei până la un sistem de asigurări pentru riscurile climatice. UDMR a decis vineri să susțină învestirea Cabinetului Mureșan și să participe la guvernare, nominalizând trei miniștri.

Tánczos Barna: „Nici un impozit, nici o taxă să nu fie majurată”

Tánczos Barna a declarat că participarea UDMR la guvernare are în vedere atât reprezentarea comunității maghiare, cât și asigurarea stabilității economice într-o perioadă pe care a descris-o drept marcată de numeroase provocări.

„Prezența Uniunii Democrate Magare din România în Parlament cât și în orice guvern se focusează în primul rând pe păstrarea și apărarea drepturilor comunității magare, așa cum am făcut în ultimele trei decenii și jumătate în Parlament și în guvernele în care am fost prezenți și în acest guvern vom susține în continuare aceste drepturile comunității pe care o reprezentăm. În același timp, într-o perioadă cu foarte multe provocări economice, considerăm esențială partea de stabilitate economică susținută prin un program de guvernare focusat pe stabilitate și ieșirea din acest impas. Susținem în continuare ideea nemajurării taxelor, susținem ca nici un impozit, nici o taxă să nu fie majurată în perioada următoare, să reducem TV-ul la 19% imediat, și acest lucru este posibil și echilibru bugetar permite acest lucru”, a declarat Tánczos Barna.

„Pentru următorii 2 ani avem nevoie de un guvern stabil”

Ministrul propus de UDMR a indicat și adoptarea legii salarizării printre prioritățile perioadei următoare și a susținut că România are nevoie de stabilitate guvernamentală pentru următorii doi ani.

„Considerăm că este esențială legea să aleg zării. …a unei legi a salarizării în viitorul apropiat și pentru următorii 2 ani avem nevoie de un guvern stabil, un guvern care să ofere perspectivă cetățenilor și mediul economic. În ceea ce privește agricultura, programul, punctele esențiale sunt scrise cu ajutorul inteligenței umane. Foarte mulți reprezentanți ai fermierilor și-au dus contribuția la aceste puncte”, a afirmat Tánczos Barna.

Irigații, legea arendei și asigurări pentru fermieri

O parte importantă a intervenției sale a vizat agricultura, portofoliu pe care Tánczos Barna este propus să îl conducă. Acesta a enumerat printre priorități utilizarea apei pentru irigații, ameliorarea raselor, legea arendei, leasingul funciar și dezvoltarea unui sistem de asigurări care să-i ajute pe agricultori în fața fenomenelor climatice.

„Dacă vorbim de folosirea apei în agricultura pentru iligații, dacă vorbim de ameliorarea raselor, dacă vorbim de legea arendei, de leasingul funcțiar, dacă vorbim de sistemul de asigurări pentru fermierii care trebuie să facă față provocărilor climatice, toate aceste elemente au fost discutate în ultimele săptămâni, luni, cu mediul asociativ din agricultura și împreună cu ei am creat, încă o dată prin inteligență naturală, aceste propuneri care trebuie să vină în sprijinul fermierilor. Tot în ceea ce privește agricultura, timpul este cel mai important. Acum au nevoie fermierii de susținere și sper că acest lucru să se întâmple în săptămânile următoare”, a spus acesta.

Tánczos Barna ocupă în prezent interimar portofoliul Agriculturii și a susținut și în ultimele zile că sectorul are nevoie de măsuri rapide, indiferent de durata negocierilor politice pentru formarea noului Executiv.

Tánczos Barna salută nominalizarea lui Ötvös Koppány

Reprezentantul UDMR a vorbit și despre Ötvös Koppány Bulcsú, propunerea Uniunii pentru Ministerul Culturii. UDMR îl mai propune, alături de Tánczos Barna și Ötvös Koppány, pe Cseke Attila la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

„Salut cu drag prezența lui Koppány, un specialist tânăr. Demonstrăm faptul că avem resurse în continuare în UDMR și susținem prezența tinerilor în arcul guvernamental. Cred că avem nevoie tot timpul de avântul și de inițiativa lor în continuare”, a declarat Tánczos Barna.

Glumă adresată lui Siegfried Mureșan: „Sunteți cu condiția fizică cea mai bună dintre toți”

Tánczos Barna și-a încheiat intervenția într-o notă relaxată, adresându-i premierului desemnat o remarcă legată de ritmul în care acesta și-a condus colegii pe holurile Parlamentului.

„Și ca încheiere, domnului prim-ministru, dați-mi voie să menționez faptul că am lucrat cu foarte mulți premieri și premieri de senat. Sunteți cu condiția fizică cea mai bună dintre toți. În minutele trecute, presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru face față și la propriu acestor eforturi și ne-a condus pe holurile parlamentului la o viteză la care, sincer, nu mă așteptam și vă aștept pe munte când mai merg să mergem împreună când o să avem timp în viitorul apropiat”, a spus Tánczos Barna.

Lista Cabinetului Mureșan urmează să treacă prin procedura parlamentară de învestire. Tánczos Barna este propus simultan pentru funcția de vicepremier și pentru conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.