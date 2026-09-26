„Nu vorbim despre alegerea între Vest și Est”. Planul unui deputat pentru relația României cu China

Corendea conduce Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză. La Palatul Parlamentului, el a pledat pentru o politică externă matură și pragmatică.

În viziunea sa, România trebuie să construiască relații cu toate marile centre de putere economică și politică. Acest lucru nu trebuie să pună sub semnul întrebării angajamentele fundamentale asumate de țară.

„Cred că România are nevoie de o politică externă de 360 de grade, o politică matură, pragmatică și capabilă să construiască relații în toate marile centre de putere economică și politică ale lumii, fără să pună sub semnul întrebării angajamentele fundamentale pe care țara noastră și le-a asumat.

Pentru mine, această viziune poate fi sintetizată printr-o axă foarte clară: Washington – Bruxelles – București – Beijing.

Axa Washington – Bruxelles – București – Beijing. Deputatul care cere o politică externă „de 360 de grade”

Pornim de la Washington, de la Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, care rămâne una dintre coordonatele esențiale ale politicii externe și de securitate a României. Trecem, firesc, prin Bruxelles, pentru că România este parte a familiei europene, iar apartenența noastră la Uniunea Europeană reprezintă o opțiune fundamentală și ireversibilă.

Dar o politică externă matură nu se oprește aici. Ea trebuie să continue spre Beijing și spre marile piețe ale lumii în care România are interese economice, comerciale și investiționale.

Eu cred că România poate avea ambiția ca relația construită în timp cu Republica Populară Chineză să evolueze, prin dialog și rezultate concrete, către un parteneriat strategic.

Nu vorbim despre alegerea între Vest și Est. Nu vorbim despre înlocuirea unui parteneriat cu altul. Vorbim despre complementaritate.

Sub umbrela unei politici externe de 360 de grade, România își poate consolida Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și apartenența la familia europeană și, în același timp, poate construi o relație strategică mai puternică cu China.

De la Washington la Beijing. Cum vede un deputat român viitorul politicii externe a țării

Cred că acesta trebuie să fie rolul Bucureștiului: nu să aleagă între marile centre ale lumii, ci să știe să își promoveze inteligent propriile interese în dialog cu fiecare dintre ele”, a declarat deputatul Cosmin Corendea.

Corendea a amintit că prima ediție a forumului a deschis un dialog, iar obiectivele discutate atunci s-au concretizat. Printre ele se numără protocolul semnat de cele două state pentru ca produsele lactate să ajungă pe piața din China. A fost reluată și operarea curselor aeriane directe între București și Beijing.

Deputatul a subliniat că, în diplomație, continuitatea are valoare, iar în economie înseamnă încredere. Potrivit acestuia, încrederea transformă o intenție într-un parteneriat și un dialog într-un proiect concret.