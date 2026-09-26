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VIDEO | Ambasadoarea Țărilor de Jos: România, te iubesc! Ce spune despre români, ciorbă și vinul românesc

Willemijn van Haaften, ambasadoarea Țărilor de Jos în România, este noua invitată a formatului "Ping Pong" Mediafax. Ne-a vorbit despre România, de la primele cuvinte învățate în limba română și pasiunea pentru sport și apă până la gastronomia care a surprins-o și locurile pe care le recomandă unui olandez aflat pentru prima dată în țara noastră. Diplomata a povestit și despre diferențele culturale dintre români și olandezi și despre ce și-ar dori să rămână după o întâlnire cu ea.
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Iñaki Bratosin
26 sept. 2026, 09:58, Politic
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Absolventă de Drept la Universitatea din Utrecht, Willemijn van Haaften și-a început parcursul profesional într-un domeniu în care rigoarea și atenția la detalii sunt esențiale. Astăzi, experiența acumulată o aduce la București, unde reprezintă Regatul Țărilor de Jos. În perioada petrecută în România, a descoperit treptat o țară care i-a oferit motive să se apropie tot mai mult de locurile și oamenii de aici.

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„Doamne ajuta”, primul contact cu limba română

Primele cuvinte au fost „bună ziua” și „bună ziua”, însă „Doamne ajuta” i-a atras atenția în mod aparte. Expresia i se pare frumoasă și spune că „are o lume întreagă în spate”. Este una dintre formulele pe care le-a reținut din întâlnirea cu limba română și care i-au stârnit curiozitatea pentru felul în care se exprimă românii.

„România, te iubesc!”

Provocată să spună o propoziție în română direct în fața camerei, răspunsul a venit simplu, „România, te iubesc!” Pentru un selfie, are deja o fotografie cu Gheorghe Hagi, iar dintre alți sportivi români l-ar alege pe David Popovici sau, dacă ar putea călători în trecut, pe Ivan Patzaichin.

România și Țările de Jos, unite de apă și sport

Vizita în Tulcea și la muzeul dedicat lui Ivan Patzaichin i-a oferit și un motiv să vorbească despre una dintre asemănările dintre România și Țările de Jos. Ambele țări au o legătură puternică cu apa și cu sportul, iar diplomata olandeză a ținut să felicite România pentru rezultatul obținut la Campionatul Mondial de canotaj de la Amsterdam.

Ciorba, surpriza gastronomică

Înainte să ajungă în România, profesoara ei de limba română din Țările de Jos încerca să-i explice ce este ciorba. Ideea unei supe acre nu a convins-o din prima, însă după ce a gustat-o și-a schimbat părerea, iar acum spune că este unul dintre lucrurile pe care le iubește în România.

Amsterdamul de dincolo de cartea poștală

Pentru românii care cunosc Amsterdamul mai ales din imaginile turistice, recomandarea este să descopere orașul și dincolo de traseele clasice. Orașul are muzee de artă, o populație multiculturală, mâncare din întreaga lume și o atmosferă aparte, construită în jurul podurilor și canalelor.

Visul de a deveni ambasador

Pentru un tânăr care își dorește o carieră diplomatică, mesajul transmis este să facă ceea ce îi place cu adevărat și să muncească pentru acel lucru. Willemijn van Haaften spune că și-a dorit să devină ambasador încă din copilărie și crede că, atunci când îți dorești cu adevărat ceva și lucrezi pentru acel obiectiv, poți ajunge acolo.

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