Olanda anunță prelungirea misiunii dronelor MQ-9 Reaper în România până la sfârșitul lui 2027

Olanda prelungește din nou misiunea dronelor sale MQ-9 Reaper care operează de la Câmpia Turzii, în România. Aparatele fără pilot vor contribui la apărarea Flancului Estic al NATO până la 31 decembrie 2027, a anunțat joi Ambasada Olandei în România.

Ambasada Olandei a transmis că Ministerul Apărării de la Haga a decis o nouă prelungire a operațiunilor de Poliție Aeriană desfășurate cu aceste drone.

„Ministerul Apărării din Olanda desfășoară dronele MQ-9 Reaper pentru așa-numitele operațiuni de Poliție Aeriană. Avioanele fără pilot colectează date și informații aeriene. Folosind senzori de la bord, sistemul ajută la construirea unei imagini situaționale cuprinzătoare”, se arată în comunicatul ambasadei.

Dronele MQ-9 Reaper fac parte din capacitatea extinsă de Informații, Supraveghere și Recunoaștere, ISR, destinată Flancului Estic al NATO.

Europa încearcă să acopere reducerea capacităților SUA

Prelungirea misiunii olandeze are loc în contextul în care aliații europeni din NATO au preluat o parte importantă din responsabilitățile de apărare care reveneau Statelor Unite.

La începutul lunii iulie, comandantul suprem al NATO, SACEUR, generalul Forțelor Aeriene ale SUA Alexus Grynkewich, declara pentru Reuters că aliații europeni au acoperit în mare măsură lacunele apărute în planurile de apărare ale Alianței după reducerea capacităților americane.

În luna mai, Statele Unite și-au informat aliații că au decis să reducă fondul de capacități militare angajate în cadrul NATO în cazul unei crize.

Măsura urmărește să reducă treptat ceea ce Washingtonul consideră o „co-dependență nesănătoasă” față de forțele americane, în condițiile în care SUA intuiesc că ar urma unele conflicte simultane în mai multe regiuni.

Ce arată cifrele

Statele Unite nu au prezentat public detalii despre aceste reduceri. Potrivit unor date furnizate Reuters de o sursă militară, acestea afectează mai multe tipuri de echipamente, cum sunt avioanele de realimentare, avioanele de vânătoare, dronele și navele.

Numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 și F-15E puse la dispoziția NATO urmează să scadă cu o treime, până la 99. În cazul dronelor MQ-4 și MQ-9 Reaper, numărul acestora va fi redus la jumătate, până la 12, potrivit aceleiași surse.

Și capacitatea de realimentare aeriană va fi redusă. Numărul avioanelor KC-135 și KC-46 va scădea de la 79 la 63. Mai mult, NATO va avea la dispoziție un singur bombardier strategic și un singur portavion, față de două, cum era în trecut.

Numărul avioanelor de patrulare maritimă va scădea de la 26 la 15, iar cel al distrugătoarelor de la 17 la nouă. În plus, singurul submarin american echipat cu rachete de croazieră va fi retras din angajamentele puse la dispoziția Alianței.