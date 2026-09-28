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Prima reacție a conducerii Romgaz în scandalul gazelor naturale lichefiate americane

Niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea Romgaz să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare de gaze, indiferent de sursă, au transmis oficialii companiei printr-un comunicat de presă, luni, în contextul discuțiilor publice referitoare la posibile achiziții de gaze naturale lichefiate americane.
Prima reacție a conducerii Romgaz în scandalul gazelor naturale lichefiate americane
Sursa foto: Romgaz
Mădălina Prundea
28 sept. 2026, 18:12, Economic
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Conducerea celui mai mare producător național de gaze, dar și furnizor, precum și producător și furnizor de energie electrică a precizat, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public referitoare la posibile achiziții de gaze naturale lichefiate (LNG), că la Romgaz, companie listată la bursă, deciziile comerciale se iau pe criterii de fezabilitate economică, comercială și strategică.

Reacția vine în contextul controverselor apărute în jurul discuțiilor privind LNG-ul american și Coridorul Vertical. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a negat luni că ar fi discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii avute cu Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Liderul social-democrat a respins și scenariile care leagă relația cu oficialii americani de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Poziția Romgaz

„Pentru a evita orice neînțelegere care poate fi creată de anumite informații apărute în spațiul public legat de achiziția unor gaze naturale LNG de către Romgaz, precizăm că, niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea Romgaz să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare gaze, indiferent de sursă (deci inclusiv din LNG)”, au transmis executivii companiei.

Potrivit sursei citate, Romgaz este o societate listată pe piața de capital și își desfășoară activitatea cu respectarea cadrului legal și a regulilor de guvernanță corporativă aplicabile societăților listate, iar calitatea statului român de acționar majoritar nu înlătură și nu modifică obligația companiei de a respecta aceste reguli, mecanismele corporative de decizie, drepturile tuturor acționarilor și obligațiile de informare aplicabile unei societăți listate.

Acționar principal este statul român, prin Ministerul Energiei, care are o participație de 70%.

„Analizarea oportunităților comerciale și adoptarea eventualelor decizii de achiziție aparțin exclusiv mecanismelor corporative de decizie ale Romgaz și se realizează pe baza criteriilor economice, comerciale și strategice aplicabile companiei. Orice decizie privind realizarea unei operațiuni comerciale este fundamentată pe criterii de fezabilitate economică, comercială și strategică, prin raportare la condițiile de piață, riscurile asociate, necesitățile companiei și obiectivele sale de dezvoltare, cu respectarea mecanismelor de guvernanță corporativă și a competențelor de aprobare aplicabile”, a transmis compania.

Romgaz va continua să analizeze oportunitățile existente pe piața gazelor naturale, inclusiv LNG  , exclusiv prin raportare la interesul companiei și la criteriile economice, comerciale și strategice relevante, au precizat oficialii, subliniind că orice informație care, potrivit cadrului legal aplicabil unei societăți listate, face obiectul unei obligații de raportare va fi comunicată în mod transparent, prin canalele oficiale și în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

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