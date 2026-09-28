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Nvidia pregătește cea mai mare răscumpărare de acțiuni din istoria SUA. Gigantul AI bate recordul Apple

Nvidia va aloca încă 150 de miliarde de dolari pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, într-un moment în care profiturile companiei cresc puternic datorită boomului inteligenței artificiale. Noul program depășește precedentul record american, stabilit de Apple în 2024.
Nvidia pregătește cea mai mare răscumpărare de acțiuni din istoria SUA. Gigantul AI bate recordul Apple
Logo-ul Nvidia, la sediul companiei din Silicon Valley/sursa foto: DPA Images/Andrej Sokolow via Hepta
Maria Miron
28 sept. 2026, 17:02, Economic
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Consiliul de administrație al Nvidia a aprobat luni suplimentarea cu 150 de miliarde de dolari a programului prin care compania își cumpără propriile acțiuni, potrivit Financial Times. Precedentul record aparținea Apple, care a anunțat în 2024 răscumpărări de 110 miliarde de dolari.

În urma deciziei, Nvidia este autorizată să cheltuiască în total până la 235 de miliarde de dolari pentru răscumpărări de acțiuni, până în ianuarie 2028.

Nvidia profită de boomul inteligenței artificiale

Nvidia obține profituri uriașe din investițiile globale în infrastructura pentru inteligență artificială. Banca americană Goldman Sachs estimează că investițiile în AI vor depăși 1.000 de miliarde de dolari în acest an.

Cipurile Nvidia sunt folosite pentru antrenarea și funcționarea modelelor lingvistice mari care stau la baza unor sisteme precum ChatGPT, Claude și Gemini. OpenAI, Anthropic și SpaceX se numără printre marii clienți ai companiei, iar Google cumpără, la rândul său, produse Nvidia pentru divizia sa de cloud, deși dezvoltă propriile cipuri pentru AI.

ChatGPT a accelerat ascensiunea Nvidia

Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 1.200% de la lansarea ChatGPT, la sfârșitul anului 2022. Ritmul a încetinit însă în 2026, când titlurile companiei au avansat cu aproximativ 20% de la începutul anului, pe măsură ce o parte dintre investitori au început să pună sub semnul întrebării sustenabilitatea boomului AI.

După anunțarea noului program, acțiunile Nvidia au urcat cu aproximativ 3% în debutul ședinței de tranzacționare de luni.

Jensen Huang: AI, o transformare „o dată într-o generație”

Jensen Huang, cofondator și director executiv al Nvidia, a declarat că noul program reflectă încrederea companiei în perspectivele pe termen lung ale inteligenței artificiale.

Potrivit lui Huang, „creșterea Nvidia este determinată de o transformare tehnologică ce are loc o dată într-o generație, către AI și calcul accelerat”.

El a explicat că numerarul generat de companie îi permite să continue investițiile în tehnologiile care susțin această transformare și, în același timp, să returneze capital acționarilor.

Veniturile Nvidia ar putea crește cu aproximativ 90% în 2026

Răscumpărările masive de acțiuni sunt asociate adesea companiilor mature, cu ritmuri mai lente de dezvoltare. Situația Nvidia este însă diferită: vânzările companiei continuă să avanseze rapid, iar veniturile sunt estimate să urce cu aproximativ 90% în acest an.

Nvidia a generat aproape 100 de miliarde de dolari flux de numerar liber, adică banii rămași companiei după acoperirea cheltuielilor și a investițiilor, în ultimul exercițiu financiar, încheiat în ianuarie. Analiștii estimează că suma ar putea ajunge la 329 de miliarde de dolari în anul fiscal 2028.

Profitul net al companiei este estimat să ajungă la 245 de miliarde de dolari în actualul exercițiu financiar, mai mult decât dublu față de anul precedent, și la 387 de miliarde de dolari în următorul an fiscal, care se încheie în ianuarie 2028.

Ce înseamnă răscumpărarea pentru cei care dețin acțiuni Nvidia

Prin răscumpărarea de acțiuni, Nvidia folosește o parte din banii companiei pentru a-și cumpăra propriile titluri de pe piață. Astfel de operațiuni pot reduce numărul acțiunilor aflate în circulație și pot majora profitul raportat pentru fiecare acțiune rămasă, ceea ce poate aduce beneficii acționarilor existenți.

Un program de răscumpărare poate fi interpretat și ca un semnal că managementul are încredere în perspectivele companiei. Nu reprezintă însă o garanție că prețul acțiunilor va crește, iar autorizarea programului nu înseamnă că întreaga sumă va fi cheltuită imediat.

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