Un rus stabilit de peste 30 de ani în Elveția a fost numit administrator special la rafinăria Petrotel-Lukoil. Primele declarații ale lui Eugene Maniakhine

Petrotel-Lukoil a anunțat, luni, numirea lui Eugene Maniakhine în calitate de administrator special al companiei, cu efect de la votul din AGA de luni. Specialistul, stabilit în Elveția acum 31 de ani, a fost ales cu 99,67% din voturile acționarilor prezenți, potrivit informațiilor Mediafax la finalul ședinței. Numirea are loc în cadrul procedurii de insolvență, declarată pe 26 august, la cererea sa, și urmărește să consolideze coordonarea dintre procesul de reorganizare, continuitatea industrială și dialogul cu angajații, furnizorii, creditorii, autoritățile și potențialii investitori.

Lukoil-Petrotel este una dintre cele patru entități deținute de gigantul petrolier vizat de sancțiunile internaționale care se află sub supravegherea extinsă a statului român. Aceasta este cea de-a treia cea mai mare rafinărie din țară, care ar avea o cotă, în mod normal, de aproximativ 20% din capacitatea de rafinare a României.

Procedura insolvenței a fost considerată unica soluție de protejare a activelor rafinăriei, pe fondul datoriilor acumulate din cauza închiderii producției, pentru păstrarea forței de muncă și în eventualitatea găsirii unei variante care să permită repornirea rafinării fără a intra sub incidența sancțiunilor internaționale.

În perioada de suspendare a producției, compania desfășoară activitățile necesare pentru conservarea instalațiilor, siguranța industrială, protecția mediului și păstrarea capacității tehnice de repornire. „Teoretic, suntem pregătiți tehnic de repornire, doar să facem testele necesare”, a declarat recent Dan Dănulescu, director general executiv și președinte al directoratului Petrotel, pentru Mediafax.

„Viziunea mea este ca Petrotel să rămână un activ industrial viabil pentru România”

Potrivit oficialilor, administratorul special reprezintă compania și interesele acționarilor în limitele prevăzute de legislația română a insolvenței. Rolul său este distinct de cel al administratorului judiciar desemnat în procedură. Eugene Maniakhine va lucra în cadrul mecanismelor de supraveghere ale instanței și în cooperare cu administratorul judiciar, organele creditorilor și conducerea operațională a rafinăriei.

„Viziunea mea este ca Petrotel să rămână un activ industrial viabil pentru România: o rafinărie sigură, cu instalațiile protejate, cu specialiștii săi alături și cu o cale credibilă către reluarea activității. Reorganizarea trebuie să conserve valoarea construită aici și să o transforme într-o soluție sustenabilă pentru angajați, parteneri, creditori și economia românească”, a declarat Eugene Maniakhine pentru Mediafax.

Mandat construit în jurul soluției în cinci pași

Prioritățile mandatului continuă direcțiile stabilite de Petrotel pentru protejarea rafinăriei și a ecosistemului economic format în jurul acesteia, au transmis oficialii companiei, respectiv:

Protejarea capacității energetice și industriale a României Conservarea în siguranță a rafinăriei și pregătirea unei căi legale și sustenabile către reluarea activității. Păstrarea oamenilor și a competențelor critice Menținerea, în limitele posibilului, a echipei de specialiști necesare pentru conservarea instalațiilor și pentru viitoarea repornire. Stabilizarea relațiilor cu partenerii, furnizorii și creditorii Gestionarea creanțelor în cadrul procedurii de insolvență, cu informații verificabile și reguli clare pentru furnizările curente. Conformitate, transparență și contribuție în România Respectarea strictă a legislației, a regimurilor de sancțiuni și a obligațiilor fiscale aplicabile, cu raportare periodică asupra progresului. O soluție sustenabilă de finanțare și proprietate Pregătirea unui model care să poată susține reorganizarea, investițiile și reluarea activității în condiții comerciale viabile.

„Misiunea mea imediată este să transformăm arhitectura reorganizării într-un plan executabil, construit pe date verificate, responsabilități clare și etape care pot fi urmărite. Vom proteja instalațiile, vom păstra competențele esențiale, vom lucra deschis cu furnizorii și creditorii și vom pregăti cadrul comercial, financiar și de conformitate necesar unei reporniri responsabile”, a declarat Eugene Maniakhine.

Stadiul planului de reorganizare

Obiectivul companiei rămâne reluarea activității cât mai curând posibil.

Conform informațiilor transmise reporterului Mediafax, planul de reorganizare este în curs de elaborare în cadrul procedurii legale. Forma sa finală va urma etapele prevăzute de lege, inclusiv consultarea și votul creditorilor și confirmarea instanței, după caz.

„Creditorii și furnizorii au nevoie de fapte, nu de promisiuni imposibil de garantat. Mă angajez pentru un dialog regulat, informații verificabile, reguli clare pentru activitatea curentă și o reorganizare orientată către păstrarea valorii rafinăriei. Un activ industrial viabil oferă creditorilor o perspectivă mai solidă decât degradarea sa în timp”, a adăugat Eugene Maniakhine.

CV-ul lui Eugene Maniakhine

Eugene Maniakhine este un executiv cu experiență internațională în rafinare, finanțe, comerț cu materii prime și management industrial. A studiat Economie și Comerț la Universitatea din Geneva și a urmat un Executive MBA la IMD, în Elveția. Deține o diplomă în tranzacționarea mărfurilor, obținută la Universitatea din Geneva, precum și acreditarea ACCA, acordată de organismul profesional britanic pentru experți contabili autorizați, potrivit CV-ului oficial.

A ocupat funcția de director financiar al Zeeland Refinery în perioada 2013–2018, iar din 2022 este membru atât al Comitetului Executiv, cât și al Consiliului de Supraveghere al companiei. A fost director general al rafinăriei ISAB din Sicilia și a deținut o funcție de conducere în cadrul Lukoil Neftochim Burgas. În aprilie 2026 s-a alăturat Petrotel în calitate de director comercial.